“Infastiditi da un gruppo di giovani”, serata di tensione in centro a Busto Arsizio

Momenti di tensione nella serata di giovedì 14 agosto, intorno alle 23, nel pieno centro di Busto Arsizio. Un gruppo di circa 15-20 ragazzi, tra cui anche alcuni stranieri, ha infastidito i passanti con urla, insulti e lanci di oggetti.

Secondo la testimonianza di quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, mentre transitavano davanti alle panchine nei pressi della via Milano sono stati bersagliati da frasi offensive a sfondo sessista. Alla scelta di ignorare le provocazioni, i ragazzi sono stati oggetto di lancio di oggetti, tra cui un bicchiere e a quel punto sono stati costretti ad allontanarsi rapidamente per evitare che la situazione degenerasse.

Scrivono: «Passando hanno iniziato ad urlare parole del tipo “bella cagna“ e cose così e ovviamente ci siamo girati ma facendo finta di niente poi, ritorniamo a camminare e ci lanciano un bicchiere pieno e a quel punto siamo filati via anche se l’intenzione di andare lì era alta. Tutto ciò in centro neanche in qualche via sperduta»

L’episodio è avvenuto dunque nel cuore della città. I testimoni riferiscono inoltre di aver visto una pattuglia dei carabinieri transitare, e successivamente di aver chiesto spiegazioni a un’altra unità nei paraggi: “Abbiamo chiesto ai carabinieri di intervenire”.

L’accaduto alimenta le preoccupazioni di residenti e frequentatori del centro cittadino, che da tempo segnalano episodi di disturbo e comportamenti aggressivi da parte di gruppi che si ritrovano nelle ore serali.