“Infastiditi da un gruppo di giovani”, serata di tensione in centro a Busto Arsizio
Il racconto di due coppie di ragazzi che hanno dovuto subire insulti e un principio di aggressione senza poter muovere un dito. "Intervengano le forze dell'ordine"
Momenti di tensione nella serata di giovedì 14 agosto, intorno alle 23, nel pieno centro di Busto Arsizio. Un gruppo di circa 15-20 ragazzi, tra cui anche alcuni stranieri, ha infastidito i passanti con urla, insulti e lanci di oggetti.
Secondo la testimonianza di quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, mentre transitavano davanti alle panchine nei pressi della via Milano sono stati bersagliati da frasi offensive a sfondo sessista. Alla scelta di ignorare le provocazioni, i ragazzi sono stati oggetto di lancio di oggetti, tra cui un bicchiere e a quel punto sono stati costretti ad allontanarsi rapidamente per evitare che la situazione degenerasse.
Scrivono: «Passando hanno iniziato ad urlare parole del tipo “bella cagna“ e cose così e ovviamente ci siamo girati ma facendo finta di niente poi, ritorniamo a camminare e ci lanciano un bicchiere pieno e a quel punto siamo filati via anche se l’intenzione di andare lì era alta. Tutto ciò in centro neanche in qualche via sperduta»
L’episodio è avvenuto dunque nel cuore della città. I testimoni riferiscono inoltre di aver visto una pattuglia dei carabinieri transitare, e successivamente di aver chiesto spiegazioni a un’altra unità nei paraggi: “Abbiamo chiesto ai carabinieri di intervenire”.
L’accaduto alimenta le preoccupazioni di residenti e frequentatori del centro cittadino, che da tempo segnalano episodi di disturbo e comportamenti aggressivi da parte di gruppi che si ritrovano nelle ore serali.
