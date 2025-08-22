La Caronnese Women annuncia Biancamaria Codecà
L’attaccante si unisce alla formazione rossoblù per il campionato di Serie C: “Sono pronta a dare il massimo”
Esperienza, qualità e determinazione. La Caronnese Women accoglie in rosa Biancamaria Codecà, nuovo rinforzo in vista del prossimo campionato di Serie C. L’attaccante porta entusiasmo e voglia di mettersi in gioco in una stagione che si preannuncia ricca di stimoli per la formazione rossoblù.
Codecà si definisce una punta veloce, sempre pronta ad attaccare la profondità e a farsi trovare in area: «La mia caratteristica principale è la velocità. Mi piace farmi trovare pronta quando arriva l’occasione giusta» racconta, presentandosi ai tifosi caronnesi.
La sua passione per il calcio nasce da lontano, da quando era bambina: «È una passione che mi ha trasmesso la mia famiglia. Guardavamo le partite insieme, giocavamo in giardino e da lì è nato tutto. È stato naturale innamorarmi di questo sport».
Un amore genuino, coltivato negli anni, che l’ha portata oggi a indossare la maglia della Caronnese. Una scelta motivata sia da ragioni sportive che personali: «A portarmi a Caronno è stato sicuramente il progetto che mi ha convinta e anche la possibilità di riavvicinarmi a casa. Sentivo il bisogno di un ambiente stimolante ma anche familiare e Caronno mi è sembrata la scelta giusta».
Con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione, Codecà non nasconde ambizioni e aspettative: «La società ha costruito un progetto ambizioso e c’è tanta voglia di fare bene. Personalmente darò il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra, crescere insieme al gruppo e toglierci delle belle soddisfazioni».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.