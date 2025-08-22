Varese News

Sport

La Caronnese Women annuncia Biancamaria Codecà

L’attaccante si unisce alla formazione rossoblù per il campionato di Serie C: “Sono pronta a dare il massimo”

Calcio femminile

Esperienza, qualità e determinazione. La Caronnese Women accoglie in rosa Biancamaria Codecà, nuovo rinforzo in vista del prossimo campionato di Serie C. L’attaccante porta entusiasmo e voglia di mettersi in gioco in una stagione che si preannuncia ricca di stimoli per la formazione rossoblù.
Codecà si definisce una punta veloce, sempre pronta ad attaccare la profondità e a farsi trovare in area: «La mia caratteristica principale è la velocità. Mi piace farmi trovare pronta quando arriva l’occasione giusta» racconta, presentandosi ai tifosi caronnesi.
La sua passione per il calcio nasce da lontano, da quando era bambina: «È una passione che mi ha trasmesso la mia famiglia. Guardavamo le partite insieme, giocavamo in giardino e da lì è nato tutto. È stato naturale innamorarmi di questo sport».
Un amore genuino, coltivato negli anni, che l’ha portata oggi a indossare la maglia della Caronnese. Una scelta motivata sia da ragioni sportive che personali: «A portarmi a Caronno è stato sicuramente il progetto che mi ha convinta e anche la possibilità di riavvicinarmi a casa. Sentivo il bisogno di un ambiente stimolante ma anche familiare e Caronno mi è sembrata la scelta giusta».
Con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione, Codecà non nasconde ambizioni e aspettative: «La società ha costruito un progetto ambizioso e c’è tanta voglia di fare bene. Personalmente darò il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra, crescere insieme al gruppo e toglierci delle belle soddisfazioni».

Pubblicato il 22 Agosto 2025
