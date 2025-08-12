«La piscina non si tocca»: a Varese il MAC Insubria scende in campo

Il MAC Insubria prende posizione contro l’ipotesi di chiusura della piscina comunale di via Copelli a Varese, ventilata dall’attuale giunta cittadina con l’idea di riconvertire la struttura. L’associazione esprime «assoluta contrarietà» e annuncia iniziative per coinvolgere la cittadinanza nella difesa dell’impianto.

Un punto di riferimento dal 1967

La piscina, attiva dal 1967, è stata per generazioni il luogo dove molti varesini hanno imparato a nuotare. Per il MAC Insubria, deve restare un presidio sportivo e sociale, a servizio delle scuole, dei giovani e di tutti i cittadini.

«Un capoluogo di provincia come Varese non può e non deve restare privo di una piscina pubblica al servizio della comunità» – dichiarano dall’associazione – «La sua funzione educativa e sportiva è irrinunciabile».

Secondo il MAC, lo sport, soprattutto per i più giovani, è uno strumento fondamentale di crescita personale e di coesione collettiva, capace di contribuire a una società migliore.

L’associazione ha annunciato che metterà in campo «ogni e più opportuna azione» per salvaguardare l’impianto, invitando la cittadinanza a partecipare e sostenere l’iniziativa.