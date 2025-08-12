«La piscina non si tocca»: a Varese il MAC Insubria scende in campo
L’associazione ha annunciato che metterà in campo «ogni e più opportuna azione» per salvaguardare l’impianto
Il MAC Insubria prende posizione contro l’ipotesi di chiusura della piscina comunale di via Copelli a Varese, ventilata dall’attuale giunta cittadina con l’idea di riconvertire la struttura. L’associazione esprime «assoluta contrarietà» e annuncia iniziative per coinvolgere la cittadinanza nella difesa dell’impianto.
Un punto di riferimento dal 1967
La piscina, attiva dal 1967, è stata per generazioni il luogo dove molti varesini hanno imparato a nuotare. Per il MAC Insubria, deve restare un presidio sportivo e sociale, a servizio delle scuole, dei giovani e di tutti i cittadini.
«Un capoluogo di provincia come Varese non può e non deve restare privo di una piscina pubblica al servizio della comunità» – dichiarano dall’associazione – «La sua funzione educativa e sportiva è irrinunciabile».
Secondo il MAC, lo sport, soprattutto per i più giovani, è uno strumento fondamentale di crescita personale e di coesione collettiva, capace di contribuire a una società migliore.
L’associazione ha annunciato che metterà in campo «ogni e più opportuna azione» per salvaguardare l’impianto, invitando la cittadinanza a partecipare e sostenere l’iniziativa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.