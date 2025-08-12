Laboratori, pizzoccherata e serata culturale: l’agosto tra residenti e villeggianti a Lozzo

Laboratori per bambini, serate culturali, immancabili appuntamenti gastronomici: a Lozzo, in val Veddasca, questo è il periodo più vivace dell’anno, quando ai residenti si aggiungono i villeggianti, persone legate per origine o per affetto al paesino sul versante Nord della valle.

Le iniziative sono promosse dall’associazione culturale Amici di Lozzo, che ad agosto porta momenti di vario genere.

Così nei giorni scorsi si è svolto il laboratorio “Piccoli artisti crescono”(nelle foto), organizzato da Rosella Monti.

Nella sera di martedì 12 agosto c’è la “pizzoccherata” insieme, ma c’è anche l’attività teatrale per ragazzi intitolata “Vedere oltre ( alla ricerca dei dinosauri)”, organizzato daa Teatro Periferico di Cassano Valcuvia.

La stessa associazione organizza in serata una manifestazione itinerante per le vie del borgo.

E poi via verso il weekend di metà agosto: sabato 16 è in programma la grigliata mentre domenica 17 alle 21 è in programma la serata culturale “Il gesto nell’arte e nella fotografia” a cura di Salvatore Benvenga.