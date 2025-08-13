L’angerese David Sin Ley porta “Push Push Push” su TikTok
Davide Ponti, in arte David Sin Ley, conquista TikTok con il brano “Push Push Push”, superando 350mila visualizzazioni in una settimana grazie a un video realizzato con l’influencer Dailec Hernandez
Davide Ponti, conosciuto come David Sin Ley, è un giovane artista originario di Angera che sta ottenendo consensi su TikTok con il singolo “Push Push Push”. In appena una settimana, il brano ha superato le 350mila visualizzazioni, trainato dal video ufficiale realizzato insieme all’influencer venezuelana Dailec Hernandez.
Il successo del pezzo ha ispirato una serie di clip realizzate da altre creator, tra cui Maria Castellano, che hanno contribuito a diffondere il ritmo vivace della canzone.
La musica è una passione che Davide coltiva fin da piccolo, grazie all’influenza del padre e dello zio, tra batteria e pianoforte. Dopo aver sperimentato vari generi, nell’ultimo anno si è concentrato sulla produzione digitale, scegliendo il reggaeton ma mantenendo un legame con le sonorità dance degli anni ’90 e 2000.
