Laveno End of Summer Festival 2025: spazio ai giovani, energia alla comunità

Nato nel 2022 per iniziativa del Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno-Mombello, il Laveno (End of) Summer Festival è rapidamente diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sul Lago Maggiore. Promosso con il sostegno dell’amministrazione comunale e dell’associazione Focus Laveno ODV, il festival rappresenta un’occasione concreta di protagonismo giovanile, cultura partecipata e riappropriazione degli spazi pubblici.

Fin dalla prima edizione, la manifestazione ha unito musica live, sport, arte e impegno sociale in un evento gratuito e accessibile, aperto alla cittadinanza e capace di valorizzare tanto i talenti locali quanto le connessioni con reti culturali più ampie.

Le edizioni precedenti

Nel 2022, sul lungolago di Laveno, il festival ha esordito con un contest per giovani artisti, djset e un intenso torneo di beach volley, culminando in una serata live con 72-Hour Post Fight e Generic Animal. Nonostante il maltempo, ha registrato oltre 700 presenze complessive.

Nel 2023, l’evento si è ampliato a tre giorni, con un programma articolato tra concerti, showcase, tornei sportivi e laboratori creativi. L’edizione si è contraddistinta per una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale (compensazione delle emissioni, uso di materiali riutilizzabili) e alla prevenzione sociale, con la partecipazione della Cooperativa “Lotta contro l’emarginazione”.

Nel 2024, la terza edizione ha visto il coinvolgimento di una rete sempre più estesa di realtà, tra cui il collettivo Outsoon e gli Amici del Panzerock. Oltre ai concerti e alle attività sportive, il festival ha ospitato mercatini vintage, spettacoli teatrali, sessioni di yoga e street food, rafforzando la propria identità inclusiva e multidisciplinare.

Un festival con radici civiche

Il Laveno End of Summer Festival nasce per rispondere a un’esigenza reale: offrire ai giovani del territorio un’occasione di espressione, partecipazione e incontro. Non un semplice evento “per” i giovani, ma un progetto “dei” giovani, costruito con un approccio orizzontale e collettivo. La sua forza risiede nella capacità di connettere la dimensione locale con quella metropolitana, attraverso collaborazioni artistiche e culturali che superano i confini del comune.

Il festival si distingue per alcune caratteristiche fondamentali:

Accesso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza;

a tutta la cittadinanza; Coinvolgimento attivo dei giovani in tutte le fasi organizzative;

in tutte le fasi organizzative; Programma multidisciplinare , con musica, sport, arte, laboratori e gastronomia;

, con musica, sport, arte, laboratori e gastronomia; Sostenibilità ambientale e sociale, con attenzione all’impatto ecologico, promozione di pratiche responsabili e sostegno a realtà come la Cooperativa “Lotta contro l’emarginazione”.

L’impegno di Focus e CCDG

Il festival è il frutto della sinergia tra il Consiglio Comunale dei Giovani e Focus Laveno ODV, un’associazione che lavora per creare spazi autentici di socialità e protagonismo giovanile. Insieme, promuovono eventi e percorsi che rafforzano il legame tra nuove generazioni e territorio: dai djset in spiaggia agli incontri culturali, dai progetti educativi al sostegno ai Vigili del Fuoco Volontari.

Il Laveno End of Summer Festival non è un semplice appuntamento estivo. È la dimostrazione che quando si dà spazio, fiducia e strumenti ai giovani, questi sanno costruire proposte capaci di rigenerare la comunità.

L’edizione del 2025 è in programma dal 29 al 31 agosto

Sito internet | Instagram