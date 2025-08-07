Le attività del centro di Travedona contrarie alla nuova viabilità
Le modifiche temporanee alla circolazione, in particolare il senso unico in via Trieste, hanno messo in guardia i negozianti, preoccupati che la decisione possa avere effetti negativi sul loro lavoro
Le modifiche temporanee alla circolazione a Travedona in vista della costruzione dello svincolo lungo la Statale 626 Besozzo – Vergiate hanno lasciato perplessi i commercianti del centro. I titolari delle attività hanno firmato una lettera rivolta all’amministrazione, per chiedere soprattutto di rivedere l’istituzione del senso unico lungo Via Trieste.
«Una scelta che penalizza le realtà di paese»
Secondo i commercianti, infatti, creare un senso unico in Via Trieste significherebbe rinunciare al traffico di passaggio mattutino, che contribuirebbe a una buona parte del loro fatturato. «Chi mai – spiegano nella lettera – tornerebbe indietro a bere un caffè, comprare qualcosa per il mal di testa, guardare una vetrina o fare benzina a Travedona, quando le medesime attività si possono trovare pochi paesi più avanti in direzione della propria destinazione lavorativa?».
«In un’epoca dove le piccole realtà di paese faticano a sopravvivere – aggiungono i titolari -, penalizzarle in questo modo significa rischiare di perderle e far morire ulteriormente la poca vitalità del paese, a discapito soprattutto delle persone anziane che a Travedona riescono ancora a trovare tutto quello di cui hanno bisogno».
Via Vittorio Veneto sotto pressione
A preoccupare i commercianti c’è anche lo spostamento del traffico da Via Trieste a Via Vittorio Veneto, dove è previsto anche il passaggio dei mezzi pesanti. «Perché – chiedono gli imprenditori – scegliere di rovinare la viabilità di un’area già critica come Via Vittorio Veneto, a favore di Via Trieste che offre le dimensioni strutturali per un doppio senso senza creare alcun problema di traffico?».
«Se si vogliono punire i “furbetti” che al semaforo di Via Colombo svoltano a sinistra e girano in Via Trieste a velocità inadeguata – aggiungono – sarebbe sufficiente un dosso o un autovelox».
L’incontro aperto alla cittadinanza
È prevista un’assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini martedì 9 settembre alle 18:00 alla sala della partecipazione dell’ex comune di Travedona Monate in cui, insieme al presidente della Provincia Marco Magrini, verrà spiegato chiaramente dall’amministrazione il nuovo progetto di viabilità. Tra le novità più importanti l’attuazione di un senso unico in via Trieste (in direzione del centro paese) e l’inversione del senso unico in via Tamborini (in direzione di via Marconi).
