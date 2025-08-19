Maccagno festeggia la 60esima Regata del Canalone: spettacolo di vela sul Lago Maggiore

Il 15 agosto Maccagno ha celebrato una ricorrenza speciale: la 60esima edizione della Regata del Canalone, appuntamento storico della vela sul Lago Maggiore e valida per il campionato Italo-Svizzero. Una giornata di sole e vento favorevole ha reso l’evento un successo, richiamando atleti, appassionati e curiosi da entrambi i versanti del lago.

Una flotta ricca e variegata

A colorare le acque del Lago Maggiore sono state imbarcazioni di ogni tipo: cabinati, derive, catamarani e barche più piccole. La varietà della flotta ha reso la competizione dinamica ed emozionante, tra manovre spettacolari e sfide serrate. In gara anche campioni di livello mondiale, che insieme ai tanti velisti amatoriali hanno dato vita a una regata vibrante e partecipata.

Tradizione e sport, un binomio che resiste

La Regata del Canalone non è solo una competizione sportiva, ma una tradizione che rinsalda il legame tra Maccagno e le sue acque. «Ogni anno questa manifestazione rinnova lo spirito della nostra comunità e la passione per la vela – spiegano dall’Unione Velica Maccagno – unendo sport, storia e convivialità».

Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca ha sostenuto anche questa edizione, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni locali per mantenere viva una tradizione che coinvolge generazioni di sportivi e cittadini.

Un successo che guarda al futuro

Organizzazione curata, grande partecipazione di atleti e pubblico entusiasta: la 60esima Regata del Canalone ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento nel calendario velico del Lago Maggiore, con lo sguardo già rivolto alle prossime edizioni.