Malpensa, turista rapinata in aeroporto: denunciati due varesini
La vittima, una 62enne portoghese, ha chiesto aiuto alla Polizia di Frontiera subito dopo l’aggressione, consentendo un intervento rapido e l’arresto dei responsabili
Due cittadini italiani residenti nel Luinese, un uomo di 42 anni e una donna di 53, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Malpensa per una rapina ai danni di una turista portoghese di 62 anni. L’episodio è avvenuto nella notte del 23 luglio all’interno del Terminal 1 dell’aeroporto.
La donna, visibilmente scossa, si è presentata agli uffici della Polizia di Frontiera chiedendo aiuto. Grazie alla presenza di un interprete, reperito rapidamente tra il personale aeroportuale, ha raccontato di essere stata aggredita da due persone: mentre la donna la tratteneva impedendole di muoversi, l’uomo le ha sottratto il telefono cellulare dallo zaino.
Identificati grazie alle telecamere
Gli agenti hanno immediatamente visionato le immagini della videosorveglianza, che hanno confermato la versione della vittima. Le informazioni sui due sospetti sono state diramate a tutte le pattuglie in servizio nello scalo, permettendo di rintracciarli poco dopo nei saloni dell’aeroporto.
Recuperata la refurtiva e denuncia
I due sono stati fermati ancora in possesso del telefono rubato, restituito alla legittima proprietaria. Nei loro confronti è scattata la denuncia per rapina in concorso.
Foglio di via per tre anni
Considerati i precedenti penali e di polizia di entrambi, il Questore di Varese, Carlo Mazza, ha disposto il Foglio di Via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nei comuni di Ferno e Somma Lombardo.
