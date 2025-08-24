Maltempo nel Varesotto, vigili del fuoco in azione all’alba
Auto intrappolate e alberi caduti: decine di interventi tra Lonate Pozzolo, Casorate Sempione e i paesi vicini
Dalle 6 e 30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone del Varesotto a causa del maltempo. Le aree più colpite risultano Lonate Pozzolo, Casorate Sempione e i comuni vicini. Le squadre hanno soccorso automobilisti rimasti bloccati con le proprie vetture in tratti stradali allagati e hanno rimosso piante cadute che ostacolavano la viabilità. Numerose le chiamate arrivate alla sala operativa, che ha inviato uomini e mezzi per fronteggiare le emergenze. Al momento non si registrano feriti, ma i disagi alla circolazione restano significativi. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano a limitare l’uso dell’auto nelle zone interessate fino al termine degli interventi.
