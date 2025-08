Martedì chiusa per due ore l’immissione A8 – A60 di Varese

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 11:00 alle 13:00 di martedì 5 agosto, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo/Gazzada.

In alternativa, uscire a Buguggiate e seguire le indicazioni per A60 verso via del Gaggiolo/Gazzada.