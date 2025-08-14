Mercallo futuro ideale, «Stop alla demolizione in Piazza della Croce e valutare la proposta d’acquisto»

Il gruppo consiliare di minoranza Mercallo Futuro ideale chiede di fermare la demolizione del fabbricato comunale in Piazza della Croce, destinato a lasciare spazio a un parcheggio. Lo fa con una mozione presentata dai consiglieri Francesca Madoglio, Patrick Panza e Dario Sculati, in cui si invita il Consiglio comunale a valutare la vendita dell’immobile a un privato, che si è già detto disponibile a comprarlo per 70mila euro.

La proposta

Secondo quanto riportato nella mozione, il Comune ha programmato la demolizione dell’edificio per realizzare un parcheggio da circa 8 posti, per un costo stimato di 120mila euro, di cui 50mila finanziati dalla Regione Lombardia. Tuttavia, il 12 agosto la cittadina Anita Maria Buechel – comproprietaria di immobili adiacenti – ha presentato un’offerta per acquistare lo stabile per 70mila euro, includendo anche pertinenze e accessori, e impegnandosi a rinunciare alle cause legali in corso.

I rischi secondo Mercallo futuro ideale

Nella mozione, i consiglieri di Mercallo futuro ideale evidenziano una serie di criticità legate all’abbattimento, a partire dai costi elevati rispetto ad altre soluzioni alternative per creare parcheggi e la perdita definitiva di un bene di proprietà pubblica; al problema della accessibilità ridotta dei nuovi posti auto (a causa della conformazione dell’area e della presenza di servitù di passaggio) e la mancata valorizzazione delle facciate degli edifici adiacenti, che resterebbero scoperte e visibili.

Il gruppo di minoranza fa anche riferimento alla giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di danno erariale, sostenendo che procedere con l’intervento attuale, a fronte di un’offerta economicamente più vantaggiosa, potrebbe esporre l’amministrazione a responsabilità di tipo amministrativo-contabile.

Le richieste all’amministrazione

Nel documento, i consiglieri chiedono prima di tutto di sospendere ogni procedura relativa alla demolizione e di sottoporre al Consiglio comunale la proposta di acquisto della signora Buechel (predisponendo un’analisi comparativa tra l’opzione della vendita e l’opzione della demolizione e costruzione del nuovo parcheggio). Mercallo Futuro ideale avanza inoltre la richiesta di valutare soluzioni alternative per aumentare gli spazi di sosta nel centro del paese, che prevedano costi minori e senza perdite del patrimonio comunale.