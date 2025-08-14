Mercallo futuro ideale, «Stop alla demolizione in Piazza della Croce e valutare la proposta d’acquisto»
Secondo il gruppo di minoranza guidato da Francesca Madoglio, accettare la proposta di acquisto eviterebbe ulteriori spese pubbliche ed eventuali conseguenze legali
Il gruppo consiliare di minoranza Mercallo Futuro ideale chiede di fermare la demolizione del fabbricato comunale in Piazza della Croce, destinato a lasciare spazio a un parcheggio. Lo fa con una mozione presentata dai consiglieri Francesca Madoglio, Patrick Panza e Dario Sculati, in cui si invita il Consiglio comunale a valutare la vendita dell’immobile a un privato, che si è già detto disponibile a comprarlo per 70mila euro.
La proposta
Secondo quanto riportato nella mozione, il Comune ha programmato la demolizione dell’edificio per realizzare un parcheggio da circa 8 posti, per un costo stimato di 120mila euro, di cui 50mila finanziati dalla Regione Lombardia. Tuttavia, il 12 agosto la cittadina Anita Maria Buechel – comproprietaria di immobili adiacenti – ha presentato un’offerta per acquistare lo stabile per 70mila euro, includendo anche pertinenze e accessori, e impegnandosi a rinunciare alle cause legali in corso.
I rischi secondo Mercallo futuro ideale
Nella mozione, i consiglieri di Mercallo futuro ideale evidenziano una serie di criticità legate all’abbattimento, a partire dai costi elevati rispetto ad altre soluzioni alternative per creare parcheggi e la perdita definitiva di un bene di proprietà pubblica; al problema della accessibilità ridotta dei nuovi posti auto (a causa della conformazione dell’area e della presenza di servitù di passaggio) e la mancata valorizzazione delle facciate degli edifici adiacenti, che resterebbero scoperte e visibili.
Il gruppo di minoranza fa anche riferimento alla giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di danno erariale, sostenendo che procedere con l’intervento attuale, a fronte di un’offerta economicamente più vantaggiosa, potrebbe esporre l’amministrazione a responsabilità di tipo amministrativo-contabile.
Le richieste all’amministrazione
Nel documento, i consiglieri chiedono prima di tutto di sospendere ogni procedura relativa alla demolizione e di sottoporre al Consiglio comunale la proposta di acquisto della signora Buechel (predisponendo un’analisi comparativa tra l’opzione della vendita e l’opzione della demolizione e costruzione del nuovo parcheggio). Mercallo Futuro ideale avanza inoltre la richiesta di valutare soluzioni alternative per aumentare gli spazi di sosta nel centro del paese, che prevedano costi minori e senza perdite del patrimonio comunale.
