Nuovi orari e servizi per il polo scolastico 0 – 6 di Gavirate

Il polo educativo 0-6 di Gavirate, che comprende nido, sezione primavera e scuola materna di Armino ripartirà a settembre con alcune novità. La struttura avrà orari di ingresso e uscita uniformati e verrà attivato il servizio post scuola.

Orari uniformati e post-scuola

Tutti i segmenti del polo apriranno alle 7.30: una scelta che, come spiegato dall’amministrazione, non sarà considerata pre-scuola e quindi non comporterà costi aggiuntivi. Le attività termineranno alle 15.30 per primavera e materna e alle 16.30 per il nido, con possibilità di post-scuola fino alle 17.30.

«Abbiamo voluto semplificare la routine del mattino per le famiglie con più figli e andare incontro alle esigenze di chi lavora» – commenta Marta Meggiolaro, assessore ai Servizi Educativi e Scolastici – «Anche l’accesso al post-scuola è stato reso più semplice e la risposta è stata subito positiva».

Nuovi laboratori e figure professionali

L’anno scolastico vedrà anche l’introduzione di laboratori di psicomotricità e musicoterapia, oltre ai già consolidati inglese e favole. L’obiettivo è creare un percorso più armonico tra le diverse fasce d’età del Polo.

Novità anche sul fronte del personale: da settembre saranno presenti un’operatrice socio-sanitaria (OSS) e una coordinatrice pedagogica per migliorare l’omogeneità e la qualità del servizio.

“Sono altri due servizi che mettiamo a disposizione delle famiglie – aggiunge l’assessore ai Servizi Sociali, Giuliana Bianchi – l’OSS si occuperà dei bisogni primari dei bambini con l’approccio professionale corretto alle diverse esigenze; il coordinamento del Polo sarà affidato a una pedagogista che si preoccuperà di rendere il servizio più omogeneo e armonioso».

Verso un nuovo regolamento e carta dei servizi

L’amministrazione del sindaco Massimo Parola sta lavorando alla revisione del regolamento e della Carta dei Servizi, strumenti ritenuti fondamentali per dare nuova linfa alla struttura.

«Vogliamo rendere il Polo attrattivo e tornare a fare della materna di Armino un punto di riferimento per Gavirate – spiega il sindaco Parola – Investire sui servizi per i più piccoli significa anche rendere il paese più accogliente per le famiglie».