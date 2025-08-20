“O la borsa o…”: riciclo creativo all’ora dell’aperitivo

Un mercoledì sera all’insegna della creatività e della sostenibilità. Il 20 agosto, Materia Spazio Libero – nuova sede di Varesenews – ha ospitato il terzo appuntamento di AperiUse, l’iniziativa estiva che trasforma ogni mercoledì d’agosto in un laboratorio di riciclo creativo.

Questa volta il tema è stato “O la borsa o…”, un laboratorio di riciclo tessile che ha portato i partecipanti a realizzare borse originali a partire da scarti di tessuto, vecchi abiti e materiali dimenticati nei cassetti.

A guidare la serata, Simonetta Muraca e Ferdinando Giaquinto, membri del collettivo Creati.Va, realtà nata nel 2020 e attiva sul territorio con progetti artistici che spaziano da fotografia a pittura, teatro e cinema. In questa occasione, hanno portato in scena una nuova forma di espressione: l’arte del cucito creativo, declinata in chiave conviviale durante l’ora dell’aperitivo.

Dalle 18:30, con l’apertura dello spazio, i primi curiosi hanno iniziato a popolare l’area, tra stoffe colorate, aghi e fili. Alle 19 il laboratorio ha preso vita: i partecipanti – dai più esperti ai neofiti – si sono messi all’opera, dando forma a borse inedite. L’atmosfera rilassata e partecipativa ha confermato AperiUse come un momento per condividere competenze e liberare la creatività in un contesto informale.

Il prossimo e ultimo appuntamento con il riciclo creativo torna mercoledì 27 agosto, con il titolo “E la luce fu”: protagonisti saranno materiali di scarto che si trasformeranno in lampade, decorazioni e accessori.

Come partecipare

Per partecipare all’Aperireuse è necessaria la prenotazione cliccando QUI.

Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15 euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia. È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.