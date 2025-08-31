Radio Materia riaccende i microfoni. Lunedì pomeriggio in diretta con La casa di Chiara ed Ermanno Librasi
Al via le due nuove trasmissioni live su www.radiomateria.it. Alle 16,30 in onda Soci All Time con le associazioni del territorio e alle 18 la storia di un virtuoso della musica
Radio Materia riparte con due appuntamenti in diretta, alle 16,30 e alle 18, dal lunedì al venerdì. I microfoni dello studio di via Confalonieri 5 a Castronno, dal lunedì al venerdì, si accenderanno per tenervi compagnie e raccontarvi le storie delle migliaia di persone che ogni giorno donano il loro tempo per gli altri e le storie delle persone che nel loro piccolo hanno costruito qualcosa di speciale.
Il primo appuntamento è con “Soci All Time”, la trasmissione che vi racconta il terzo settore che è la spina dorsale della vita sociale di ogni territorio. Lunedì 1 settembre avremo ospite Marco Cirigliano con la sua onlus La Casa di Chiara che ha portato a termine tante donazioni alle pediatrie degli ospedali del Varesotto.
Alle 18, invece, parte “Chi l’avrebbe mai detto” dove ospiteremo nel nostro studio all’interno dello spazio libero di Varesenews il musicista Ermanno Librasi che ci racconterà la sua storia tra jazz, musica mediorientale ed elettronica.
Seguiteci su www.radiomateria.it, scriveteci su whatsapp al 3534848857 oppure alla mail radiomateriavn@gmail.com per commentare la puntata e proporre le vostre storie.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.