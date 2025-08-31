Radio Materia riaccende i microfoni. Lunedì pomeriggio in diretta con La casa di Chiara ed Ermanno Librasi

Radio Materia riparte con due appuntamenti in diretta, alle 16,30 e alle 18, dal lunedì al venerdì. I microfoni dello studio di via Confalonieri 5 a Castronno, dal lunedì al venerdì, si accenderanno per tenervi compagnie e raccontarvi le storie delle migliaia di persone che ogni giorno donano il loro tempo per gli altri e le storie delle persone che nel loro piccolo hanno costruito qualcosa di speciale.

Il primo appuntamento è con “Soci All Time”, la trasmissione che vi racconta il terzo settore che è la spina dorsale della vita sociale di ogni territorio. Lunedì 1 settembre avremo ospite Marco Cirigliano con la sua onlus La Casa di Chiara che ha portato a termine tante donazioni alle pediatrie degli ospedali del Varesotto.

Alle 18, invece, parte “Chi l’avrebbe mai detto” dove ospiteremo nel nostro studio all’interno dello spazio libero di Varesenews il musicista Ermanno Librasi che ci racconterà la sua storia tra jazz, musica mediorientale ed elettronica.

Seguiteci su www.radiomateria.it, scriveteci su whatsapp al 3534848857 oppure alla mail radiomateriavn@gmail.com per commentare la puntata e proporre le vostre storie.