Ruba superalcolici all’Esselunga: denunciato a Como 48enne

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Como ha denunciato un 48enne marocchino residente a Desio (MB) per il furto aggravato di quattro bottiglie di superalcolici, per un valore complessivo di oltre 92 euro, all’Esselunga di Como.

A dare l’allarme è stato l’addetto alla sicurezza, che ha notato l’uomo prelevare le bottiglie dagli scaffali e superare le casse pagando soltanto due birre. Fermato per un controllo, nello zaino sono state trovate le bottiglie di whisky occultate.

La perquisizione ha permesso inoltre di rinvenire due tronchesini, uno nella tasca dei pantaloni e uno in quella dello zaino. Privo di documenti, il 48enne è stato portato in Questura, dove è risultato in regola con il permesso di soggiorno ma già destinatario di un avviso orale della Questura di Monza e Brianza.

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e per la mancanza di documenti di identificazione. Sarà anche sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Como.