Varese News

Lombardia

Ruba superalcolici all’Esselunga: denunciato a Como 48enne

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, aveva nascosto quattro bottiglie di whisky nello zaino. Trovati anche due tronchesini

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Como ha denunciato un 48enne marocchino residente a Desio (MB) per il furto aggravato di quattro bottiglie di superalcolici, per un valore complessivo di oltre 92 euro, all’Esselunga di Como.

A dare l’allarme è stato l’addetto alla sicurezza, che ha notato l’uomo prelevare le bottiglie dagli scaffali e superare le casse pagando soltanto due birre. Fermato per un controllo, nello zaino sono state trovate le bottiglie di whisky occultate.

La perquisizione ha permesso inoltre di rinvenire due tronchesini, uno nella tasca dei pantaloni e uno in quella dello zaino. Privo di documenti, il 48enne è stato portato in Questura, dove è risultato in regola con il permesso di soggiorno ma già destinatario di un avviso orale della Questura di Monza e Brianza.

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e per la mancanza di documenti di identificazione. Sarà anche sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Como.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.