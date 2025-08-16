San Rocco è giunto nella Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Golasecca
Il Gruppo Alpini Sez. Golasecca ogni anno si prodiga per traslare la statua (abbastanza pesante), alla Protezione Civile, alle Autorità Civili ed al Corpo Musicale "A. Viotti" che ha accompagnato la processione
Giovedì 14 agosto San Rocco è giunto nella Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Golasecca.
Come ormai tradizione da oltre 75 anni, nei giorni in cui la parrocchia Santa Maria Assunta Golasecca ricorda la patrona, nella serata del 14 agosto è stato portato in processione il Simulacro di San Rocco.
San Rocco è venerato dai fedeli, è resterà nella Chiesa parrocchiale fino alla fine del mese di agosto.
Un sentito ringraziamento al Gruppo Alpini Sez. Golasecca, che ogni anno si prodiga per traslare la statua (abbastanza pesante), alla Protezione Civile, alle Autorità Civili ed al Corpo Musicale “A. Viotti” che ha accompagnato la processione.
