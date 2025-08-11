Varese News

Canton Ticino

Scontro tra auto e monopattino, 14enne grave a Mendrisio

L'incidente poco dopo le 15.30 in via San Martino

croce verde bellinzona ambulanza svizzera

Grave incidente a Mendrisio: la Polizia cantonale comunica che oggi, 11 agosto, poco dopo le 15.30 l’auto guidata da una 47enne italiana, che circolava in via San Martino in direzione della piscina comunale,  si è scontrata con un monopattino con alla guida un 14enne domiciliato nella regione.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) nonché della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al ragazzo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 14enne ha riportato gravi ferite.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.