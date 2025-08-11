Scontro tra auto e monopattino, 14enne grave a Mendrisio

Grave incidente a Mendrisio: la Polizia cantonale comunica che oggi, 11 agosto, poco dopo le 15.30 l’auto guidata da una 47enne italiana, che circolava in via San Martino in direzione della piscina comunale, si è scontrata con un monopattino con alla guida un 14enne domiciliato nella regione.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Mendrisio, i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) nonché della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al ragazzo lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, il 14enne ha riportato gravi ferite.