Sei corse nella serale delle Bettole: occhi puntati sul premio SGA

Si torna a correre alle Bettole dopo 11 giorni di pausa nel calendario estivo: sabato 23 agosto, dalle 20,25, sono in programma sei corse con ingresso gratuito e capienza massima fissata per circa 2.500 spettatori.

La corsa clou della serata è quella di apertura, il Premio SGA, condizionata con montepremi da 13mila euro: al via sono solo quattro i cavalli ma si tratta tutti di binomi interessanti. Italodisco (Vargiu) è il favorito dopo il secondo posto nel Criterium ma dovrà vedersela con Time of Rebirth (Bossa) che lo ha già battuto. Melody Maker (Satta) e Vitruvio (Arras; terzo nel Criterium) completano il quadro di una sfida dal pronostico incerto sulla distanza dei 1.500 su erba.

Le altre cinque corse sono tutte sull’anello in sabbia. La seconda è il Premio Luigi Orrigoni, handicap di minima sui 1.500 metri, seguita dalle due sotto-clou di giornata. Il “Riccardo e Antonio Arpisella” sui 2.150 metri ripropone Chiedimi la Luna (Valeria Toccolini) ed Ersilia (Dario Vargiu) entrambi vincitori di recente proprio a Varese.

Attesa anche per il premio “Ancilla e Disma Ferrario”, handicap limitato sulla distanza dei 1.500 metri con sei cavalli impegnati tra cui Wind Fire Storm che ha vinto le ultime tre corse disputate tra Roma e le Bettole con tre fantini diversi (in sella Vargiu, come nell’ultima occasione). Programma chiuso dal premio “Carlo Bodini” (handicap di minima, 1.950 metri) e dal premio “Anna Valenzasca” con in sella amazzoni e gentlemen.