Varese News

Saronno/Tradate

Serie A1 di softball: dagli States arriva a Saronno Barbara Mc Kenzie

Giocatrice della Nazionale italiana con la quale parteciperà al Campionato europeo, ha terminato da poco il suo percorso universitario nel Texas A&M Softball e

Inox team Saronno softball - Squadra A1

Barbara Mc Kenzie, prima base, classe 2001, è arrivata a Saronno dal Texas per giocare cona Inox Team Saronno.

Giocatrice della Nazionale italiana con la quale parteciperà al Campionato europeo, ha terminato da poco il suo percorso universitario nel Texas A&M Softball vincendo la Southeastern Conference NCAA Softball, negli anni precedenti ha giocato nel San Diego State University Softball conquistando tantissimi premi e record individuali.

Nel 2021 in forza al Gruppo Oltretorrente Parma, torna a giocare con un club italiano per indossare la maglia della Inox Team Saronno con la quale disputerà la final four di Coppa Italia e la Coppa della Coppe.

«Siamo particolarmente orgogliosi dell’arrivo di Mc Kenzie – dice il presidente Massimo Rotondo – Un’atleta importante che ci aiuterà sicuramente nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. L’azzurra porta un bagaglio di esperienza non indifferente, e si è messa già a disposizione della squadra».

di
Pubblicato il 09 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.