Serie A1 di softball: dagli States arriva a Saronno Barbara Mc Kenzie

Barbara Mc Kenzie, prima base, classe 2001, è arrivata a Saronno dal Texas per giocare cona Inox Team Saronno.

Giocatrice della Nazionale italiana con la quale parteciperà al Campionato europeo, ha terminato da poco il suo percorso universitario nel Texas A&M Softball vincendo la Southeastern Conference NCAA Softball, negli anni precedenti ha giocato nel San Diego State University Softball conquistando tantissimi premi e record individuali.

Nel 2021 in forza al Gruppo Oltretorrente Parma, torna a giocare con un club italiano per indossare la maglia della Inox Team Saronno con la quale disputerà la final four di Coppa Italia e la Coppa della Coppe.

«Siamo particolarmente orgogliosi dell’arrivo di Mc Kenzie – dice il presidente Massimo Rotondo – Un’atleta importante che ci aiuterà sicuramente nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. L’azzurra porta un bagaglio di esperienza non indifferente, e si è messa già a disposizione della squadra».