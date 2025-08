“Settantotto anni di storia”: a Bogno tre giorni con le Penne Nere

Cappelli con la penna nera. Gagliardetti al vento. Il suono della tromba che accompagna l’alzabandiera. Dal 1° al 3 agosto Bogno ha vissuto tre giorni di festa con il gruppo Alpini, tra momenti solenni e tanta partecipazione, con la presenza del sindaco di Besozzo, Gianluca Coghetto.



Il momento più sentito è stato quello di sabato 2 agosto, con la cerimonia dell’alzabandiera seguita dalla messa sul piazzale delle Penne Nere e dalla benedizione del nuovo gagliardetto, donato da Leonardo Binda in memoria del padre Antonio, reduce di Russia. Un gesto che ha unito il ricordo dei caduti alla celebrazione dei valori che da sempre contraddistinguono gli Alpini: solidarietà, impegno e appartenenza.

Galleria fotografica Cerimonia e nuovo gagliardetto per gli Alpini di Bogno di Besozzo 4 di 5

«Abbiamo avuto l’onore di inaugurare il nuovo gagliardetto, donato dal nostro amico Leonardo Binda in memoria del padre Antonio, uno dei soci fondatori del gruppo. Questo gesto è un segno di affetto e di continuità per la nostra famiglia alpina. Ringrazio il sindaco Gianluca Coghetto, l’amministrazione comunale, la comunità pastorale e tutti coloro che ci sostengono e partecipano alle nostre cerimonie», ha dichiarato Angelo Mattioni, capogruppo Alpini di Bogno.

Nel suo intervento, il sindaco Coghetto ha sottolineato il significato della giornata: «Oggi è una giornata di festa perché 78 anni sono un bellissimo traguardo, così come lo è il fatto che voi oggi riceviate il nuovo Gagliardetto. Riceverlo significa continuare sulla strada che avete intrapreso, una strada che riguarda tutti gli Alpini e la loro disponibilità ad aiutare il prossimo e chi è in difficoltà. Questo nuovo Gagliardetto rappresenta un incentivo per continuare ad andare avanti. Ringrazio tutti i gruppi presenti e auguro a tutti buona continuazione. Viva gli Alpini!»

L’evento è stata l’occasione per dare il via alla nuova pagina social su Instagram e su Facebook, dal nome gruppo_alpinibogno, per rendere partecipi tutti gli amici delle penne nere sulle nuove iniziative.