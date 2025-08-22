Smarrita una calopsite, l’appello della famiglia: “Aiutateci a ritrovarla”

Una famiglia residente a Varese ha smarrito la propria calopsite di nome Lola nella zona della Chiesa della Brunella. L’uccellino, molto legato ai suoi proprietari, è considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia. I padroni rivolgono un appello a chiunque possa averla vista: «È importante per noi e per nostra figlia. Vi preghiamo di contattarci».

Chiunque abbia notizie o avvistamenti può chiamare il 320 9218803 o scrivere alla redazione di Varesenews redazione@varesenews.it