Smarrita una calopsite, l’appello della famiglia: “Aiutateci a ritrovarla”

Il papagallo è stato smarrito in zona Brunella a Varese

Una famiglia residente a Varese ha smarrito la propria calopsite di nome Lola nella zona della Chiesa della Brunella. L’uccellino, molto legato ai suoi proprietari, è considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia. I padroni rivolgono un appello a chiunque possa averla vista: «È importante per noi e per nostra figlia. Vi preghiamo di contattarci».
Chiunque abbia notizie o avvistamenti può chiamare il 320 9218803 o scrivere alla redazione di Varesenews redazione@varesenews.it

Pubblicato il 22 Agosto 2025
