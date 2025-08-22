Smarrita una calopsite, l’appello della famiglia: “Aiutateci a ritrovarla”
Il papagallo è stato smarrito in zona Brunella a Varese
Una famiglia residente a Varese ha smarrito la propria calopsite di nome Lola nella zona della Chiesa della Brunella. L’uccellino, molto legato ai suoi proprietari, è considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia. I padroni rivolgono un appello a chiunque possa averla vista: «È importante per noi e per nostra figlia. Vi preghiamo di contattarci».
Chiunque abbia notizie o avvistamenti può chiamare il 320 9218803 o scrivere alla redazione di Varesenews redazione@varesenews.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.