Softball, la Inox Team Saronno conquista la Coppa delle Coppe 2025

La Inox Team Saronno torna regina d’Europa. La formazione guidata dal tecnico venezuelano Willy Pino Solano ha conquistato la Coppa delle Coppe 2025, competizione per club organizzata dalla WBSC Europe Softball in collaborazione con la società Pharaons Baseball Softball e disputata dal 25 al 30 agosto a Evry, nel distretto di Parigi.

Per le saronnesi si tratta del secondo successo nella manifestazione dopo quello del 2022, arrivato al termine di una stagione non priva di difficoltà ma chiusa con una settimana quasi perfetta in terra francese.

La finale contro le olandesi del Roef Dames 1

Il trionfo è arrivato sabato sera, al termine della finalissima contro la formazione olandese del Roef Dames 1. La partita si è decisa nella parte bassa del terzo inning, con due eliminati sul tabellone: Fabrizia Marrone ha conquistato la prima base dopo essere stata colpita dalla lanciatrice, seguita dal singolo di Alessandra Rotondo che ha spinto Marrone in seconda. Con le basi cariche, grazie alla scelta tattica delle avversarie di non far battere McKenzie Barbara, è stato il singolo di Sofia Fabbian a portare a casa i due punti decisivi.

La difesa della Inox Team è stata impeccabile: la lanciatrice Lizzy Avery ha concesso una sola valida alle olandesi, firmando 5 strike out con 94 lanci complessivi. Il match si è chiuso al 7° inning, sancendo una vittoria costruita sulla compattezza del gruppo e sulla capacità di superare insieme anche i momenti più difficili.

Una vittoria di squadra

Accanto alle giocatrici, protagonista anche il presidente Massimo Rotondo, figura centrale nella crescita e nella coesione della squadra. La festa è esplosa subito dopo l’ultimo out: consegna della Coppa, cori, abbracci e lacrime di gioia, con il sostegno caloroso dei tifosi arrivati fino a Parigi. Non sono mancati i gesti di sportività, come la stretta di mano alle avversarie olandesi, che hanno reso ancora più speciale il successo saronnese.

La Inox Team Saronno porta così a casa la Coppa delle Coppe 2025, scrivendo un’altra pagina importante nella storia del softball italiano.