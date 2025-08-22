Varese News

Sport

Stefano Garzelli alla presentazione del Giro della Toscana e Coppa Sabatini

L'ex campione varesino sarà tra i protagonisti della presentazione ufficiale delle due classiche

stefano garzelli fantini farnese ciclismo 2013 apertura

Sarà Stefano Garzelli, vincitore del Giro d’Italia 2000, uno dei protagonisti della presentazione ufficiale del Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini e del Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini, in programma giovedì 5 settembre alle 18 a Palazzo Senza Tempo a Peccioli (Pisa).
Le due classiche organizzate dall’Unione Ciclistica Pecciolese si correranno il 10 e 11 settembre e vedranno al via 25 squadre, di cui otto World Tour. Le corse, inserite nella Coppa Italia delle Regioni e delle Province Autonome, saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e da emittenti internazionali.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.