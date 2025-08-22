Stefano Garzelli alla presentazione del Giro della Toscana e Coppa Sabatini
L'ex campione varesino sarà tra i protagonisti della presentazione ufficiale delle due classiche
Sarà Stefano Garzelli, vincitore del Giro d’Italia 2000, uno dei protagonisti della presentazione ufficiale del Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini e del Gran Premio Città di Peccioli – Coppa Sabatini, in programma giovedì 5 settembre alle 18 a Palazzo Senza Tempo a Peccioli (Pisa).
Le due classiche organizzate dall’Unione Ciclistica Pecciolese si correranno il 10 e 11 settembre e vedranno al via 25 squadre, di cui otto World Tour. Le corse, inserite nella Coppa Italia delle Regioni e delle Province Autonome, saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e da emittenti internazionali.
