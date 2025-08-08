Varese News

Tanta Sicilia. Camilleri e l’isola svelata: un viaggio oltre i luoghi comuni

Lunedì 8 settembre alle ore 21, Materia ospiterà un evento speciale dedicato alla Sicilia e al suo racconto attraverso le parole di Andrea Camilleri. Un incontro che ci porterà oltre le immagini stereotipate, per scoprire le molteplici facce di questa terra

Lunedì 8 alle ore 21, Materia ospiterà un evento speciale dedicato alla Sicilia e al suo racconto attraverso le parole di Andrea Camilleri. Un incontro che ci porterà oltre le immagini stereotipate, per scoprire le molteplici facce di questa terra.

La Sicilia è una terra di contrasti e contraddizioni: ci sono tante Sicilie, ognuna con le sue caratteristiche uniche. Tra le più note, ci sono la “babba” (acaro), la “sperta” (furba), la “pigra” e la “frenetica”. La Sicilia di Vigata, quella del paesaggio “vicino e selvaggio”, e quella che sembra immutabile nel tempo, accanto a quella in

In questa serata parleremo di come la Sicilia sia una terra ricca di tesori naturali e al tempo stesso fragile, in perenne equilibrio tra bellezza e debolezza. Attraverso il racconto di autori come Camilleri, riflettiamo sul ruolo di questa isola come simbolo di identità, mistero

L’evento vedrà la partecipazione di Francesco Picciotto, Giacomo Di Girolamo e altri ospiti speciali, che ci aiuteranno a scoprire le sfumature di un territorio tanto vicino quanto esotico

Per partecipare, puoi iscriverti tramite questo link.

Pubblicato il 08 Agosto 2025
