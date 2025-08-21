Treni, dal 25 agosto tornano i collegamenti dopo un mese di stop

Dopo un mese di stop, dal 25 agosto 2025 torneranno a circolare i treni sulla tratta Gallarate–Varese, interessata da lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale programmati da Rfi.

Lo stop, iniziato il 28 luglio, ha comportato l’interruzione della circolazione dei treni della S5 (Passante) e dei diretti RegioExpress, con un impatto soprattutto sul traffico ferroviario dell’area di Gazzada, Castronno, Albizzate e Cavaria e quello della Valceresio.

Durante il mese di chiusura è rimasta attiva solo la linea di FerrovieNord da Varese verso Saronno, mentre sul resto della rete i passeggeri hanno dovuto affidarsi a soluzioni alternative. I lavori hanno riguardato l’asse Gallarate–Porto Ceresio e la diramazione Arcisate–Stabio, linea strategica anche per i collegamenti transfrontalieri gestiti da Tilo, che uniscono Varese e Malpensa al Canton Ticino.

Dal 25 agosto la circolazione tornerà regolare, ma resta attesa la comunicazione ufficiale di RFI oltre a eventuali aggiornamenti da Trenord e Tilo sulle modalità di ripristino delle corse regionali e sulle eventuali variazioni residue.