Treni più moderni e capienti: 16 nuovi convogli per le linee lombarde

Regione Lombardia investe 403 milioni di euro per l’acquisto di 16 nuovi treni Regio Express destinati ai servizi veloci sulle principali linee ferroviarie regionali. Il bando di gara, pubblicato da Ferrovienord, segna un nuovo passo nel piano di rinnovo e potenziamento del trasporto su ferro avviato negli ultimi anni.

Treni più capienti e accessibili

I nuovi convogli offriranno almeno 590 posti a sedere, 24 spazi per biciclette e piena accessibilità per le persone a mobilità ridotta. Ogni sedile sarà dotato di presa elettrica e tavolino; a bordo saranno presenti quattro toilette.

«Proseguiamo senza sosta – spiega Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – nel piano di rinnovo e potenziamento del servizio ferroviario lombardo. L’obiettivo è offrire più comfort, più capacità e collegamenti migliori, anche oltreconfine».

Sette treni per la linea verso la Svizzera

Sette dei 16 nuovi treni saranno destinati alla linea RE80 Milano–Como–Lugano–Locarno, una delle direttrici più frequentate del traffico transfrontaliero con la Svizzera. Gli altri nove convogli potranno essere configurati sia per l’uso nazionale sia per quello internazionale, in base all’evoluzione dei collegamenti verso Ticino e Vallese.

Investimento strategico da 403 milioni

Il piano è finanziato con una combinazione di fondi FSC 2021–2027 (146 milioni), risorse statali (20 milioni) e contributi regionali. Le specifiche tecniche del bando puntano a favorire la concorrenza tra i costruttori e premiare qualità, tempi di consegna e innovazione.

Una flotta sempre più giovane

Dal 2020 a oggi la Lombardia ha messo in servizio oltre 200 nuovi treni, un numero che salirà a 214 entro le Olimpiadi invernali. A questi si aggiungeranno 14 convogli a idrogeno e i nuovi Regio Express, portando l’età media della flotta a 12 anni.

Il potenziamento dei mezzi consentirà anche un aumento dei servizi: da dicembre, ad esempio, la linea RE13 Milano–Pavia–Voghera–Tortona vedrà più corse verso Asti e Novi Ligure, grazie al Protocollo d’Intesa siglato con Piemonte e Liguria.