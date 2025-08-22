US Open: Bellucci affronterà il cinese Shang. Chi vince trova Alcaraz
Il sorteggio di New York mette di fronte il varesotto al giovane e temibile cinese. In palio c'è la sfida al numero 2 del mondo
Urna agrodolce per Mattia Bellucci a New York. Il 24enne di Castellanza, ammesso grazie alla sua classifica (numero 63) al tabellone principale degli US Open è stato sorteggiato al primo turno contro il cinese Juncheng Shang, avversario abbordabile (ma non facile): il premio per la vittoria sarà fatto di dollari, di punti ATP e soprattutto di un’occasione quasi unica, quella di affrontare Carlos Alcaraz.
Chi vincerà tra Bellucci e Shang infatti attraverserà subito la strada del numero 2 del mondo (e potenziale numero 1, ma Jannik Sinner è intenzionato a non cedere il trono). Lo spagnolo affronterà al primo turno il “maciste” americano Reilly Opelka (2,11 per oltre un quintale) che proverà a fermarlo con i suoi servizi ma che ovviamente parte da sfavorito contro il vincitore dell’ultimo Roland Garros.
Attenzione però a sottovalutare Shang: il cinese è oggi il 102 al mondo ma in carriera – ha solo 20 anni – ha già toccato la posizione numero 47 e messo in bacheca un titolo ATP. Nel 2024 infatti vinse il torneo Chengdu Open battendo (7-6 6-1) in finale il nostro Lorenzo Musetti. Il mancino nato a Pechino è descritto come giocatore aggressivo e potente negli scambi, dotato di una prima di servizio ad alta percentuale, con qualche difficoltà in risposta.
Il match tra Bellucci e Shang dovrebbe andare in scena domenica 24 agosto, ma per il momento non è ancora stato stilato il programma ufficiale né è stato assegnato il campo. È invece presumibile che il match contro Alcaraz sarà disputato sul celebre campo centrale di Flushing Meadows, intitolato ad Arthur Ashe: un palcoscenico unico.
BELLUCCI AGLI US OPEN
Per Mattia Bellucci questa è la terza partecipazione agli US Open, la seconda in tabellone visto che nel 2023 l’azzurro uscì nelle qualificazioni per mano del kazako Kukushkin. Nel 2024 invece il cammino fu notevole: nelle qualificazioni Mattia impallinò nell’ordine Mayo, Gomez e Majchrzak e nel primo turno silurò l’ex numero 3 al mondo Stan Wawrinka. A fermare la sua corsa fu l’americano O’Connell in quattro set ma il varesotto lasciò la Grande Mela con un bottino di 80 punti e di 140mila dollari.
TELEGRAM – IL CANALE DI VARESENEWS DEDICATO A MATTIA BELLUCCI
ITALIANI A NEW YORK – 1° turno
ATP – Jannik Sinner (Ita)-Vit Kopriva (Cec); Lorenzo Sonego (Ita)-Tristan Schoolkate (Aus); Lorenzo Musetti (Ita)-Giovanni Mpetshi Perricard (Fra); Flavio Cobolli (Ita)-Qualificato/lucky loser; Matteo Arnaldi (Ita)-Francisco Cerundolo (Arg); Luca Nardi (Ita)-Tomas Machac (Cec); Luciano Darderi (Ita)-Rinky Hijikata (Aus); Mattia Bellucci-Juncheng Shang (Cin).
WTA – Jasmine Paolini (Ita)-Qualificata; Lucia Bronzetti (Ita)-Qualificata; Elisabetta Cocciaretto (Ita)-Yulia Putintseva (Kaz)
