US Open, Bellucci piega Shang “prima del limite” e attende la sfida ad Alcaraz

Una partita a lungo matta, poco prevedibile, con continui cambi (e colpi) di scena regala a Mattia Bellucci il passaggio al secondo turno degli US Open per il secondo anno consecutivo. Il tennista varesotto piega “prima del limite” il cinese Jungchen Shang, ritiratosi dalla contesa a metà del quarto set quando il 20enne di Pechino ha capito di non avere più possibilità. Foto FITP

Shang ha sofferto per un problema alla caviglia (o all’anca, o alla coscia) emerso nel tie-break del primo set, anche se le sue condizioni fisiche sono state a lungo difficili da capire. Un po’ zoppicante, talvolta a terra, il cinese ha però messo a segno diversi punti in corsa o con il serve-and-volley rendendo spesso dura la vita a Bellucci. Ma tra terzo e quarto set il 24enne di Castellanza ha imparato a essere più paziente e più attivo negli scambi, portando a casa la partita con il punteggio di 7-6 1-6 6-3 3-0.

Un verdetto che porta dritto il mancino nato a Busto Arsizio verso la partita più rilevante della carriera, quella contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo giocherà nella notte italiana contro il gigante americano Reilly Opelka, non il più morbido degli esordi, ma tutto lascia pensare che sarà lui l’antagonista di Bellucci al secondo round. Da giocarsi, quasi certamente, sul centrale di New York.

Tornando al match con Shang, c’è poca logica nei primi due set. Bellucci è partito 3-0, si è fatto rimontare (3-3), ha sprecato un 40-0 ed è stato breakkato di nuovo. A quel punto, con il cinese pronto a chiudere i conti, è stato Mattia a strappare di nuovo il servizio all’avversario, poi abile ad andare al tie-break. Ma qui, altro colpo di teatro, non è stata storia: 7-0 per Bellucci.

Che, incredibilmente, è crollato subito dopo nonostante il principio di zoppia di Shang: Mattia ha perso subito il servizio ed è precipitato 0-5 prima di strappare un game della bandiera e arrendersi al giro successivo con – anche – una collezione di palle “steccate” forse pure per il vento di Flushing Meadows.

Nel terzo set finalmente la partita si è normalizzata, tanto che a deciderne l’andamento è stato l’unico break messo a segno da Bellucci al gioco numero 8, con il varesotto capace di trovare maggiori certezze rispetto ai games precedenti sia al servizio sia con il dritto. Shang ha provato a restare in scia ma questa volta Bellucci non gli ha lasciato scampo, iniziando poi d’impeto anche il quarto parziale. Subito break consolidato, poi di nuovo il servizio strappato per andare sul 3–0 (con il punto più spettacolare della serata), e a quel punto lo zoppicante cinese ha deciso per il ritiro. E adesso Mattia può godersi i riflettori con la sfida a un campionissimo.

