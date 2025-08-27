Varesina e Varese pronte per la sfida di Coppa Italia: info, biglietti e parcheggi
Domenica 31 agosto ell'Elmec Solar Stadium appuntamento alle ore 15 con la gara che dà il via alla stagione. Biglietti in tribuna a 15 Euro, 10 euro per il settore ospiti
Cresce l’attesa per la gara di Coppa Italia di Serie D che vedrà opposte Varesina e Varese all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore e aprirà la stagione ufficiale per le due formazioni. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 31 agosto alle ore 15.
Prevendite e prezzi
I biglietti possono essere acquistati in due modalità: presso la segreteria dell’Elmec Solar Stadium mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 agosto dalle 17 alle 18 e sabato 30 agosto dalle 15 alle 17; oppure online sul portale di Live Ticket (qui il link).
I prezzi variano in base ai settori: 15 euro per la tribuna centrale (ridotto a 10 euro per under 16 e over 70), mentre in tribuna ospiti il biglietto intero costa 10 euro e il ridotto 5 euro. Domenica 31 agosto i botteghini apriranno alle 13.45, con ingresso da via Monte Rosa.
Indicazioni per i parcheggi
L’apertura al pubblico è prevista dalle 13.45. La società rossoblù invita i tifosi a utilizzare il car pooling e a non lasciare le auto davanti alle abitazioni o in aree non autorizzate.
I parcheggi disponibili sono:
area sterrata con ingresso da via Monterosa;
vie adiacenti allo stadio (via Montenero, via Monviso, via Monterosa);
parcheggio del cimitero comunale in via Giulio Cesare (5 minuti a piedi);
parcheggio del municipio in piazza Matteo Mauceri (5 minuti a piedi);
parcheggio Poste Italiane in via Pasubio 47 (10 minuti a piedi);
parcheggio della scuola “Ferrarin” in via Martiri della Libertà (11 minuti a piedi);
parcheggio di via Deledda 23 (11 minuti a piedi).
