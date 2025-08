Venerdì 8 agosto apre il Luna Park di Laveno Mombello con un’ora di attività gratuite

Da venerdì 8 a lunedì 25 agosto 2025 a Laveno torna il luna park, con le sue tradizionali luci e colori tanto amati da grandi e piccini. Il Luna Park, che quest’anno conta oltre 50 attrazioni e food truck, è situato sul lungolago in Località Gaggetto di Laveno Mombello. In occasione dell’apertura del parco, venerdì 8 agosto dalle ore 20 alle 21 tutte le attrazioni saranno gratuite per il pubblico.

«Come da tradizione, dopo la tappa di Luino siamo felici di fare ritorno a Laveno – sottolinea Riccardo Claudi, portavoce dei gestori –. Offrire un’ora di spensieratezza a tutte le famiglie per noi è un gesto semplice ma importante. In un periodo in cui anche il tempo libero può diventare un lusso, vogliamo offrire un’occasione di svago che sia davvero alla portata di tutti»

Tra le novità di quest’anno spicca l’arrivo della Giostra Spagnola, un’attrazione ad alta adrenalina dedicata ai più temerari, e la nuova Horror House, pensata per chi ama il brivido. Tornano inoltre tre grandi classici molto attesi: l’autoscontro Claudi, il Bruco mela e il Top Spinner, per una combinazione perfetta tra novità e tradizione.

DATE E ORARI

Il Luna Park rimane in Località Gaggetto di Laveno Mombello fino a lunedì 25 agosto 2025 con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 20 alle 24 e nei giorni festivi dalle 20 alle 24.30.