A 130 con il limite a 50, motociclista denunciato e privato della patente
È stato fermato dalla Cantonale in centro a Capolago
Sfrecciava a 130 km/h dove c’è il limite di 50 all’ora. Ed essendo in Svizzera il motociclista 24enne è finito nei guai davvero, non solo privato della patente, ma anche denunciato come pirata della strada, secondo la dura legislazione elvetica sul tema,
L’infrazione, comunica la Polizia Cantonale, risale al 6 settembre.2025, poco prima delle 15, nell’ambito di un controllo della velocità a Capolago (Mendrisio), in via Carlo Maderno: il giovane, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è stato “beccato” a 130 chilometri orari dove il limite è di 50.
Ed è scattata dunque anche la denuncia penale come “pirata della strada”.
“Si rammenta che la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada”.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.