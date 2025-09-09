A 130 con il limite a 50, motociclista denunciato e privato della patente

Sfrecciava a 130 km/h dove c’è il limite di 50 all’ora. Ed essendo in Svizzera il motociclista 24enne è finito nei guai davvero, non solo privato della patente, ma anche denunciato come pirata della strada, secondo la dura legislazione elvetica sul tema,

L’infrazione, comunica la Polizia Cantonale, risale al 6 settembre.2025, poco prima delle 15, nell’ambito di un controllo della velocità a Capolago (Mendrisio), in via Carlo Maderno: il giovane, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è stato “beccato” a 130 chilometri orari dove il limite è di 50.

Ed è scattata dunque anche la denuncia penale come “pirata della strada”.

“Si rammenta che la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada”.