Varese News

Canton Ticino

A 130 con il limite a 50, motociclista denunciato e privato della patente

È stato fermato dalla Cantonale in centro a Capolago

Polizia cantonale

Sfrecciava a 130 km/h dove c’è il limite di 50 all’ora. Ed essendo in Svizzera il motociclista 24enne è finito nei guai davvero, non solo privato della patente, ma anche denunciato come pirata della strada, secondo la dura legislazione elvetica sul tema,

L’infrazione, comunica la Polizia Cantonale, risale al 6 settembre.2025, poco prima delle 15, nell’ambito di un controllo della velocità a Capolago (Mendrisio), in via Carlo Maderno: il giovane, cittadino svizzero domiciliato nel Luganese è stato “beccato” a 130 chilometri orari dove il limite è di 50.
Ed è scattata dunque anche la denuncia penale come “pirata della strada”.

“Si rammenta che la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.