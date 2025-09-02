A Casciago tornano le borse di studio intitolate a “Dante Parietti”: domande entro il 31 ottobre 2025

Anche per il 2025 la Pro Loco di Casciago, in collaborazione con la famiglia di Dante Parietti, mette a disposizione quattro borse di studio destinate agli studenti meritevoli residenti a Casciago e Morosolo. L’obiettivo è quello di valorizzare l’impegno scolastico e incentivare la prosecuzione degli studi alle scuole superiori.

Quattro borse di studio per ricordare Dante Parietti

Il bando è dedicato alla memoria di Dante Parietti, socio fondatore della Pro Loco, diplomato in agraria e scomparso il 3 luglio 2015. In suo ricordo sono state istituite quattro borse di studio del valore complessivo di 800 euro.

Nel dettaglio:

2 borse sono rivolte agli studenti che a settembre inizieranno per la prima volta una scuola superiore;

2 borse sono invece per chi già frequenta un istituto superiore.

I destinatari devono essere ragazze e ragazzi nati tra il 2007 e il 2011, residenti nei territori di Casciago e Morosolo.

I requisiti richiesti

Per partecipare è necessario aver conseguito una media di almeno otto decimi (8/10) nell’anno scolastico 2024/2025. Per chi ha appena terminato la terza media, si considera la media dei voti utile all’ammissione all’esame finale; la valutazione finale post-esame verrà presa in considerazione solo in caso di parità.

Come partecipare

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2025. È possibile inviarle anche via email all’indirizzo:

borsadistudio@prolococasciago.it

Il regolamento completo del bando è disponibile sul sito ufficiale della Pro Loco di Casciago: www.prolococasciago.it