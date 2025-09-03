A Comerio si riscopre l’esotico: visite guidate alla serra tropicale e all’aiuola di Utopia

Sabato 6 settembre aperture speciali con visite guidate gratuite alla serra tropicale. Un’occasione per scoprire un angolo verde unico, donato alla comunità dall’associazione Utopia Tropicale.

A un anno dalla sua inaugurazione, l’aiuola tropicale donata da Utopia Tropicale al Comune di Comerio si presenta più rigogliosa che mai. Sabato 6 settembre 2025, l’associazione apre le porte della serra per due visite guidate gratuite, alle ore 16.30 e alle 17.30, per mostrare ai visitatori l’evoluzione di questo angolo verde esotico.

L’aiuola, situata all’esterno della serra, era stata realizzata nel luglio 2024 per festeggiare il decimo anniversario dell’associazione. Un dono alla comunità, pensato e curato direttamente dai soci, con l’obiettivo di portare un tocco tropicale nel paesaggio prealpino Varesotto.

Un anno di crescita tropicale

Nell’arco di dodici mesi l’aiuola ha assunto forme e colori sempre più intensi, diventando un punto di riferimento per i curiosi, gli amanti delle piante esotiche e gli appassionati di botanica. Le piante tropicali, adattate con cura al clima locale, offrono uno spettacolo insolito per queste latitudini, dimostrando la passione e la competenza dei volontari dell’associazione.

Durante le visite guidate di sabato 6 settembre, i partecipanti avranno la possibilità non solo di osservare l’aiuola, ma anche di esplorare l’interno della serra, un ambiente protetto dove crescono specie rare e affascinanti.

Visite gratuite ma su prenotazione

Per partecipare alle visite è obbligatoria la prenotazione tramite Eventbrite, al seguente link: prenota qui. Le visite saranno condotte da volontari esperti, pronti a raccontare curiosità e dettagli sulle piante presenti e sulla storia dell’associazione.

Dove e quando

Le visite si svolgono presso la serra tropicale di Comerio sabato 6 settembre, con due turni disponibili: uno alle ore 16.30 e uno alle 17.30. L’evento è gratuito e pensato per un pubblico curioso di scoprire nuove forme di verde urbano e biodiversità.