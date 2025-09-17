A Gallarate il “Festival del vino” accoglie l’autunno

Il “Festival del Vino” si terrà a partire dall’1 ottobre a Gallarate, proponendo un ricco programma di eventi che uniscono il piacere del vino alla cultura, alla musica e alla solidarietà. Coordinato dall’assessora Stefania Picchetti, l‘evento avrà una durata di cinque giorni, fino al 5 ottobre, con un’ampia varietà di attività che spaziano dalle degustazioni alle presentazioni letterarie, passando per momenti educativi per bambini e serate musicali.

Stefania Picchetti, assessora e coordinatrice dell’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di questo evento, che quest’anno diventa un vero e proprio festival, dopo la precedente edizione della “Festa dell’Uva”. «Dopo l’edizione zero ‘Festa dell’Uva’, quest’anno proponiamo il ‘Festival del Vino’, un vero festival, dal 1 al 5 ottobre. Grazie alla collaborazione di tutta la giunta, l’evento prevede momenti letterari, ludici ed educativi per bambini, e anche con una forte componente sociale: parte del ricavato di una serata sosterrà il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta», ha dichiarato Picchetti.

Il festival non si limiterà solo agli amanti del vino, ma offrirà anche spunti culturali e artistici, con concerti e attività pensate per tutti. Tra gli eventi più rilevanti, ci saranno una cena con Rosita Manuguerra, l’autrice del libro Malanima il 1° ottobre, una degustazioni di vini siciliani il 2 ottobre (appuntamenti con ingresso su prenotazione), e l’evento musicale con cover band degli anni ’70/’80 il 3 ottobre.

«L’amministrazione ha dimostrato la capacità di proporre eventi sempre più ricchi» commenta Rocco Longobardi, vicesindaco e assessore al commercio. «Il Festival del Vino sarà anche l’occasione per presentare la nuova sede del Distretto, che si trova in via San Giovanni Bosco. Inoltre ci saranno cover band che proporranno la musica degli anni ‘70 e ‘80, proprio come è stato fatto durante l’estate».

«Sarebbe riduttivo pensarlo solo come una festa del vino, sarà un vero e proprio evento culturale che avrà un impatto positivo su tutta la città» aggiunge il sindaco Andrea Cassani.

Oltre agli eventi già citati, l’iniziativa è anche un’occasione per dare visibilità alle attività commerciali locali. I negozi e le realtà commerciali di zona potranno infatti partecipare e contribuire alla riuscita dell’evento, creando una sinergia tra pubblico e privato.

Per restare aggiornati e seguire tutte le attività in programma, è stata creata anche una pagina Instagram dedicata all’evento.

Il programma completo

Mercoledì 1 ottobre

ore 19.00 Presentazione libro “MALANIMA” presso MONDADORI BOOKSTORE.

ore 20.00 Cena con l’autrice presso BOCONDIVINO.

Giovedì 2 ottobre

ore 19.30 Degustazione di Vini Siciliani presso la sede del DUC.

ore 18.00 Masterchef e delibere di Gusto – Assessori e Consiglieri ai fornelli presso ISTITUTO FALCONE.

segue alle ore 19.30 Cena collettiva con menù di 3 portate abbinate a tre vini; il ricavato della serata sarà devoluto a “Banco per la Famiglia”.

Venerdì 3 ottobre

dalle ore 17.00 alle 23.00 Degustazione Vini e Specialità Gastronomiche in Piazza Libertà.

ore 18.00 Presentazione del libro “IL SANGUE DELLE LANGHE” presso MONDADORI BOOKSTORE.

ore 21.00 Live Music con i FONIX – Dance Anni 70/80 sul palco di Piazza Libertà.

Sabato 4 ottobre

dalle ore 11.00 alle 23.00 Degustazione Vini e Specialità Gastronomiche in Piazza Libertà.

alle ore 11.00 Laboratori a cura di “APEMAGA” in piazza Libertà.

dalle ore 15.00 alle 18.00 in Piazza Libertà “Pigliamo l’uva”.

ore 21.00 Live Music con “GLI ANNI D’ORO” Ligabue, Vasco e 883 sul palco di Piazza Libertà.

Domenica 5 ottobre