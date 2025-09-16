A “La Materia del Giorno” si parla di Comunità Energetiche Rinnovabili

Venerdì 19 settembre, alle 16:00, Materia Spazio Libero di Castronno ospiterà un incontro dedicato alle comunità energetiche rinnovabili (CER). L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su YouTube e sarà possibile partecipare anche in presenza nei nostri studi di via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro, prenotando il proprio posto QUI.

L’incontro, che fa parte della serie “La Materia del Giorno” – il nuovo progetto di Varesenews e Materia per informare, spiegare e approfondire con chiarezza argomenti concreti e legati alla vita quotidiana – vedrà Ilaria Notari dialogare con Gianfranco Malagola, ingegnere elettrotecnico ed esperto del settore.

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) offrono una soluzione innovativa per produrre e condividere energia pulita. Consentono a cittadini, famiglie e imprese di generare energia tramite fonti rinnovabili come fotovoltaico e eolico, riducendo i costi energetici e promuovendo una gestione più equa e decentralizzata delle risorse. Sostenute anche dai fondi del PNRR, le CER contribuiscono alla transizione ecologica e all’autosufficienza energetica delle comunità locali. Come si costituiscono? Chi può parteciparvi? Gianfranco Malagola risponderà a queste domande durante l’incontro.