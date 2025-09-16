Varese News

A “La Materia del Giorno” si parla di Comunità Energetiche Rinnovabili

Venerdì 19 settembre Ilaria Notari dialoga con Gianfranco Malagola, ingegnere elettrotecnico ed esperto del settore

comunità energetica rinnovabile

Venerdì 19 settembre, alle 16:00, Materia Spazio Libero di Castronno ospiterà un incontro dedicato alle comunità energetiche rinnovabili (CER). L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su YouTube e sarà possibile partecipare anche in presenza nei nostri studi di via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro, prenotando il proprio posto QUI.

L’incontro, che fa parte della serie “La Materia del Giorno” – il nuovo progetto di Varesenews e Materia per informare, spiegare e approfondire con chiarezza argomenti concreti e legati alla vita quotidiana – vedrà Ilaria Notari dialogare con Gianfranco Malagola, ingegnere elettrotecnico ed esperto del settore.

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) offrono una soluzione innovativa per produrre e condividere energia pulita. Consentono a cittadini, famiglie e imprese di generare energia tramite fonti rinnovabili come fotovoltaico e eolico, riducendo i costi energetici e promuovendo una gestione più equa e decentralizzata delle risorse. Sostenute anche dai fondi del PNRR, le CER contribuiscono alla transizione ecologica e all’autosufficienza energetica delle comunità locali. Come si costituiscono? Chi può parteciparvi? Gianfranco Malagola risponderà a queste domande durante l’incontro.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
