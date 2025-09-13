A Luvinate arrivano “Quelli delle sette”: un gruppo di cammino nella natura

Camminare all’aria aperta, in mezzo alla natura, per il benessere fisico e psicologico. Questo è l’obiettivo del Gruppo di Cammino Luvinatese, un’iniziativa che prosegue con grande successo ormai da anni, offrendo la possibilità a tutti di esplorare il territorio e godere dei benefici di un’attività fisica all’aria aperta.

Il nuovo appuntamento per chi vuole unire sport, natura e salute, è la ripresa del Gruppo di Cammino del sabato mattina, ribattezzato “Quelli delle Sette”. Un’opportunità per lavoratori, giovani e pensionati di partecipare a una camminata all’alba nel Parco Campo dei Fiori, immersi nel silenzio della natura che si risveglia. Questa mattina, 13 settembre, si è svolto il primo appuntamento al sentiero 10, ma già si pensa al prossimo incontro, sabato 20 settembre, naturalmente alle 7.00. Il ritrovo è previsto presso il parcheggio di via Al Poggio a Luvinate. Per chi volesse maggiori informazioni, è possibile scrivere a segreteria@comune.luvinate.va.it.

Continua il Gruppo di Cammino del Lunedì

Ogni settimana prosegue anche il tradizionale Gruppo di Cammino del lunedì mattina, che vede la partecipazione di un numero sempre crescente di persone. I partecipanti si ritrovano alle 9.00 per camminate che variano in difficoltà e chilometraggio, alternando percorsi più semplici nei dintorni di Luvinate e Varese, a mete un po’ più impegnative. Un’occasione per socializzare, fare movimento e migliorare il benessere psicofisico.

Il Sindaco di Luvinate, Alessandro Boriani, ha sottolineato come queste iniziative siano fondamentali per rafforzare la comunità e favorire la socialità. «Si tratta di occasioni preziose, da una parte per vivere il territorio e confermare la comunità di Luvinate. Dall’altra per offrire momenti di benessere psicofisico, in natura» ha detto il sindaco, ringraziando il consigliere comunale Graziella Gallina per il suo impegno nel coordinare queste attività.