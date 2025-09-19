A Malpensa un premio per Steve Mc Curry, il grande fotografo che ritrarrà anche i viaggiatori delle Olimpiadi invernali

A Malpensa arriva Steve Mc Curry, il grande fotografo notissimo per la celebre immagine della ragazza afghana: all’aeroporto di Milano è stato insignito della Ghirlande d’honneur della Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs.

Il fotografo americano sarà protagonista anche di un progetto per ritrarre i viaggiatori in occasione delle Olimpiadi invernali, un intervento che sarà presentato in futuro nel quadro delle iniziative olimpiche e che darà origine anche a una nuova tappa della mostra itinerante “Emozioni dei giochi”, dedicata ai Giochi Olimpici invernali.

Il riconoscimento è statoconsegnato a Mc Curry proprio nel corso dell’inaugurazione della tappa a Malpensa (alla Porta di Milano), dove la mostra sarà allestita fino al 30 novembre prossimo.

«Con questo allestimento siamo alla sesta tappa, ce ne saranno tredici in totale. Questa è una delle tappe più importanti» ha detto Francesca Caruso, assessora alla Cultura di Regione Lombardia, parlando dei giochi come di «una eredità per il futuro» e annunciando anche il progetto che coinvolge Mc Curry.

«Ringrazio per l’occasione di questo progetto» ha detto il fotografo, ricevendo la “Girlande d’honneur” dalle mani di Franco Ascani, della Ficts.

«Dopo Expo le Olimpiadi saranno un’occasione per Milano per mostrare la sua efficienza, in particolare gli aeroporti che saranno la porta principale per l’evento» ha aggiunto Alessandro Fidato, numero due di Sea, la società di gestione degli scali milanesi. Fidato ha ricordato che le previsioni dicono che dagli aeroporti passerà il 75% dei visitatori, degli atleti e dei team.