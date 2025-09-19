A Malpensa un premio per Steve Mc Curry, il grande fotografo che ritrarrà anche i viaggiatori delle Olimpiadi invernali
All'autore, notissimo per la celebre immagine della ragazza afghana, è stata consegnata la Ghirlande d’honneur della Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs
A Malpensa arriva Steve Mc Curry, il grande fotografo notissimo per la celebre immagine della ragazza afghana: all’aeroporto di Milano è stato insignito della Ghirlande d’honneur della Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs.
Il fotografo americano sarà protagonista anche di un progetto per ritrarre i viaggiatori in occasione delle Olimpiadi invernali, un intervento che sarà presentato in futuro nel quadro delle iniziative olimpiche e che darà origine anche a una nuova tappa della mostra itinerante “Emozioni dei giochi”, dedicata ai Giochi Olimpici invernali.
Il riconoscimento è statoconsegnato a Mc Curry proprio nel corso dell’inaugurazione della tappa a Malpensa (alla Porta di Milano), dove la mostra sarà allestita fino al 30 novembre prossimo.
«Con questo allestimento siamo alla sesta tappa, ce ne saranno tredici in totale. Questa è una delle tappe più importanti» ha detto Francesca Caruso, assessora alla Cultura di Regione Lombardia, parlando dei giochi come di «una eredità per il futuro» e annunciando anche il progetto che coinvolge Mc Curry.
«Ringrazio per l’occasione di questo progetto» ha detto il fotografo, ricevendo la “Girlande d’honneur” dalle mani di Franco Ascani, della Ficts.
«Dopo Expo le Olimpiadi saranno un’occasione per Milano per mostrare la sua efficienza, in particolare gli aeroporti che saranno la porta principale per l’evento» ha aggiunto Alessandro Fidato, numero due di Sea, la società di gestione degli scali milanesi. Fidato ha ricordato che le previsioni dicono che dagli aeroporti passerà il 75% dei visitatori, degli atleti e dei team.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.