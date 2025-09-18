A Materia arriva il condominio letterario, dove i grandi personaggi della letteratura convivono sotto lo stesso tetto

Giovedì 25 settembre alle 21 Materia Spazio Libero si prepara ad ospitare la presentazione di “Il Condominio letterario”. Una raccolta di racconti di Giulia Nicora, realizzata con la collaborazione della Camera Condominiale di Varese e la rivista Benvenuti in condominio.

Un evento che promette di mescolare fantasia, ironia e riflessioni sulla vita di tutti i giorni, per raccontare le vicende di un condominio davvero speciale, dove incontreremo Robin Hood e la sua Lady Marian, unica presenza muta dei racconti. Poi, le sorelle March, insieme nel super attico, unite come nei romanzi della Alcott, ma qui mosse da un progetto per il benessere condominiale. Scrooge e un inaspettato amore per i libri. Ulisse, l’eterno viaggiatore con moglie e figlio a casa. Non può mancare la coppia cui sembra capitare sempre qualche sventura e chi meglio di Renzo e Lucia? Una Madame Bovary arrivata dalla Francia per lavoro e pronta a diventare una strabiliante event planner. Zeno Cosini, il quale riesce, tra un’ultima sigaretta e l’altra, a far emergere un lato del proprio carattere inaspettato. Alice, che dal Paese delle Meraviglie ora è alle prese con la paghetta settimanale. ‘Ntoni Malavoglia, arrivato dalla sua Sicilia per amore, con un senso di inadeguatezza che lo rende quasi incapace di relazionarsi con i vicini. E poi, lui. L’Amministratore di condominio, quello con la “a” maiuscola: Edmond Dantès, per gli amici (o forse no) nient’altro che il Conte di Montecristo.

Tra riunioni di scala infuocate, incomprensioni tra vicini e piccole battaglie quotidiane, questi indimenticabili personaggi si ritrovano a condividere spazi comuni, problemi di convivenza e sogni ad alta quota. L’iniziativa nasce con l’intento di offrire uno sguardo leggero ma pungente sul mondo del vivere insieme, tra conflitti, alleanze, nevrosi e tenerezze che ogni comunità – vera o inventata – porta con sé. E così Robin Hood scoprirà che non basta rubare ai ricchi per gestire le spese straordinarie, mentre la raffinata Lady Marian proverà a mantenere l’equilibrio tra fazioni. Le sorelle March porteranno la loro energia in un progetto di benessere condominiale, e persino il cinico Scrooge finirà per innamorarsi… dei libri.

Il navigatore per eccellenza, Ulisse, proverà a gestire l’immobilità dell’appartamento, mentre Renzo e Lucia si troveranno ancora una volta al centro di mille contrattempi. Madame Bovary riscoprirà il gusto per la creatività organizzativa, Zeno Cosini si perderà nei suoi eterni tentennamenti e Alice dovrà affrontare la realtà della paghetta settimanale. ‘Ntoni, spaesato dalla città, imparerà che anche al Nord esistono legami e solidarietà.

E sopra tutti, con il piglio deciso di chi ha imparato a cavarsela nelle prigioni più oscure, svetta Edmond Dantès, il Conte di Montecristo, amministratore di condominio con la “a” maiuscola.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.