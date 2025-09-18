A Radio Materia chi tende una mano agli ultimi. La casa della città solidale in diretta a Soci All Time

La settimana delle dirette pomeridiane di Radio Materia si chiude con un’associazione che è un punto di riferimento storico per la provincia di Varese.

La casa della Città solidale dal 2014 ha come obiettivo primario aiutare le persone in situazioni di crisi e di povertà, sia assoluta che relativa, attuando dei progetti mirati alla responsabilizzazione ed all’acquisizione di nuove competenze.

Silvana Gallina, consigliera dell’associazione, ci racconterà le iniziative portate avanti e le storie di chi – ad un certo punto della propria vita – si trova davanti alla scelta di dover chiedere aiuto.

L’appuntamento con la nostra rubrica Soci All Time, realizzata in collaborazione con il CSV Insubria, è alle 16,30 su www.radiomateria.it.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE DI SOCI ALL TIME