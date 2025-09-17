A Varese congresso Internazionale su infezioni e trapianti

Dal 17 al 19 settembre 2025, la città di Varese ospiterà il prestigioso Congresso Internazionale “Infections and Transplantation”, nel suggestivo Palace Grand Hotel. L’evento, presieduto dal Prof. Paolo A. Grossi, Direttore Dipartimento Clinico e di Ricerca delle Malattie Infettive di Asst Sette Laghi e Professore Ordinario di Malattie Infettive dell’Università degli Studi dell’Insubria, rappresenta un punto di riferimento per clinici, ricercatori e operatori sanitari che si occupano delle complesse interazioni tra infezioni e trapianti (immagine di repertorio).

Il congresso si aprirà con una sessione istituzionale che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle principali istituzioni locali e regionali, tra cui Attilio Fontana – Presidente Regione Lombardia, Mauro Moreno – Direttore Generale ASST Sette Laghi, Davide Galimberti – Sindaco di Varese, Emanuele Monti – Presidente Commissione Sanità Regione Lombardia e Maria Cristina Pierro – Rettrice dell’Università dell’Insubria.

gestione delle infezioni nei pazienti sottoposti a trapianto di organi solidi e di cellule staminali ematopoietiche. Si discuterà dell’evoluzione delle infezioni batteriche, fungine e virali, comprese le nuove opportunità terapeutiche e diagnostiche, con un focus su microrganismi resistenti e infezioni emergenti. Un’attenzione particolare sarà riservata anche al ruolo delle immunoglobuline, alle strategie di immunosoppressione e al bilanciamento tra prevenzione del rigetto e controllo del rischio infettivo. Nel corso delle tre giornate verranno affrontati i temi più attuali e delicati relativi alla. Si discuterà dell’evoluzione delle infezioni batteriche, fungine e virali, comprese le nuove opportunità terapeutiche e diagnostiche, con un focus su microrganismi resistenti e infezioni emergenti. Un’attenzione particolare sarà riservata anche al ruolo delle immunoglobuline, alle strategie di immunosoppressione e al bilanciamento tra prevenzione del rigetto e controllo del rischio infettivo.

Non mancheranno approfondimenti su ambiti di ricerca d’avanguardia, come le infezioni nei trapianti da donatori HIV-positivi, le sfide poste dallo xenotrapianto e l’utilizzo di cellule T virus-specifiche “off-the-shelf”. Ampio spazio sarà inoltre dedicato alle implicazioni etiche e comunicative legate alla donazione e al trapianto, inclusi temi di frontiera come la donazione d’organo dopo eutanasia e la comunicazione nella prevenzione delle patologie d’organo terminali.

La parte finale del congresso sarà dedicata alle cosiddette “emerging issues”, con interventi su infezioni respiratorie, virus tropicali, poliomavirus, vaccinazioni nei pazienti immunocompromessi e le implicazioni della pandemia da COVID-19 nella pratica trapiantologica.

Ogni sessione sarà arricchita da discussioni guidate da esperti internazionali, favorendo il confronto multidisciplinare e lo scambio di esperienze tra i partecipanti.