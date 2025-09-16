Varese News

Musica

A Varese le audizioni per VocalX, l’ensemble corale che apre le porte ai giovani

Il progetto di SoleVoci unisce pop, jazz e contemporaneo per sperimentare con la voce e creare un ensemble innovativo

Vocal X - Varese - Sole Voci

Un ensemble dinamico, nato per esplorare i confini della musica corale e reimmaginare le possibilità della voce umana. È VocalX – Vocal Experience, il nuovo progetto di SoleVoci, che apre le audizioni per giovani cantanti dai 18 ai 30 anni.

Spinti dalla passione per l’innovazione, i ragazzi coinvolti in VocalX lavoreranno su “suoni inediti” e “arrangiamenti audaci”, attraversando pop, jazz e contemporaneo. Le prove si svolgono a Varese ogni due settimane, con un repertorio che include anche brani originali, beatbox e loop machine. L’obiettivo è dar vita a momenti musicali capaci di sorprendere, intrecciando linguaggi diversi e collaborando con compositori emergenti e affermati.

Accanto a questo percorso, SoleVoci è presente anche a Materia, lo spazio culturale di VareseNews, dove ogni primo venerdì del mese si svolge DoveSiCanta: un appuntamento corale aperto a tutti, che nelle sue prime tre edizioni ha già trasformato il pubblico in un unico grande coro sulle note di Lucio Corsi, Ricchi e Poveri, Abba e Leonard Cohen.

Per info e audizioni: info@solevoci.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 16 Settembre 2025
