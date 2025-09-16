A Varese le audizioni per VocalX, l’ensemble corale che apre le porte ai giovani
Il progetto di SoleVoci unisce pop, jazz e contemporaneo per sperimentare con la voce e creare un ensemble innovativo
Un ensemble dinamico, nato per esplorare i confini della musica corale e reimmaginare le possibilità della voce umana. È VocalX – Vocal Experience, il nuovo progetto di SoleVoci, che apre le audizioni per giovani cantanti dai 18 ai 30 anni.
Spinti dalla passione per l’innovazione, i ragazzi coinvolti in VocalX lavoreranno su “suoni inediti” e “arrangiamenti audaci”, attraversando pop, jazz e contemporaneo. Le prove si svolgono a Varese ogni due settimane, con un repertorio che include anche brani originali, beatbox e loop machine. L’obiettivo è dar vita a momenti musicali capaci di sorprendere, intrecciando linguaggi diversi e collaborando con compositori emergenti e affermati.
Accanto a questo percorso, SoleVoci è presente anche a Materia, lo spazio culturale di VareseNews, dove ogni primo venerdì del mese si svolge DoveSiCanta: un appuntamento corale aperto a tutti, che nelle sue prime tre edizioni ha già trasformato il pubblico in un unico grande coro sulle note di Lucio Corsi, Ricchi e Poveri, Abba e Leonard Cohen.
Per info e audizioni: info@solevoci.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.