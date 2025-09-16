A Varese processo per violenza sessuale su minore: dopo anni di rinvii si avvicina la discussione finale

Passo avanti in tribunale oggi, martedì 16 settembre, per un processo per violenza sessuale su minore che vede imputato un uomo accusato di aver abusato, nel 2011, della figlia di un amico. All’epoca la bambina aveva sei anni, e i fatti si riferiscono a quanto avvenuto in un paese della provincia di Varese. A muovere la denuncia fu il padre della piccola, che indicò come responsabile il suo migliore amico.

Il procedimento, seguito dal pubblico ministero Carlo Parodi, ha avuto un percorso complesso: lo stesso padre della vittima era stato inizialmente indagato per calunnia, salvo poi essere prosciolto. Nel corso degli anni il caso si è arenato per richieste di archiviazione, riprendendo poi vigore anche alla luce di un incidente probatorio che ha permesso di acquisire dichiarazioni decisive.

Oggi, davanti alla giudice Stefania Brusa, è stata risolta un’ulteriore questione procedurale che rischiava di far slittare ancora i tempi. Difensori di parte civile – gli avvocati Furio Artoni e Alessandra Sisti, che assistono i genitori della parte offesa – hanno ribadito la necessità di arrivare a una sentenza. L’imputato, assistito dall’avvocato Omar Salmoiraghi, sarà esaminato il prossimo 4 novembre 2025 alle ore 10, data fissata anche per la discussione finale.

«Sul procedimento incombe la prescrizione», hanno sottolineato i legali della difesa, richiamando l’urgenza di una conclusione dopo oltre tredici anni dai fatti contestati.

Nel corso del dibattimento frutto dell’infinito iter processuale sono stati sentiti gli insegnanti della bambina, i compagni di scuola e gli stessi genitori fra cui la madre della parte offesa.