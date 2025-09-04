Varese News

A Velate una cena nepalese per festeggiare Ngima & Friends e sostenere i progetti in Nepal

Sabato 13 settembre l’Oratorio di Velate ospita una serata solidale tra sapori dell’Himalaya e amicizia internazionale. Il ricavato sarà devoluto a progetti umanitari in Nepal

13 Settembre 2025

Un’occasione di festa, condivisione e solidarietà: sabato 13 settembre 2025, dalle ore 19:30, l’Oratorio di Velate (Piazza Santo Stefano 7, Varese) ospita “Facciamo festa – il Bhirday Day”, una cena nepalese per celebrare il compleanno del gruppo “Ngima and Friends”, parte dell’associazione “Nepal nel Cuore”.

Un compleanno che diventa evento solidale

Il gruppo di amici nati a settembre, uniti dall’impegno nei confronti del popolo nepalese, ha scelto di trasformare il proprio compleanno in un momento di festa collettiva e beneficenza. Il ricavato della serata sarà destinato al sostegno di progetti in Nepal, a favore delle comunità locali, in particolare bambini e famiglie in difficoltà.

Un menù autentico e conviviale

La cena sarà interamente a base di piatti tipici nepalesi, preparati secondo la tradizione e pensati per far conoscere gusti, profumi e usanze dell’Himalaya. Il menù include:

Samosa: pasta fritta con ripieno di verdure e spezie
Momo: ravioli nepalesi di verdure e carne
Zuppa dello Sherpa
Riso con verdura: uova e ceci
Frutta fresca di stagione
Chapati: tipico pane nepalese
Torta di compleanno
Masala Chai: tè speziato con latte

Bevande incluse

L’atmosfera sarà resa ancora più speciale dalla presenza di amici, sostenitori e simpatizzanti di “Nepal nel Cuore”, in un clima accogliente e multiculturale.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti, è gradita la prenotazione, contattando:

Ngima al numero 329 443 9236

Mariangela al numero 339 628 6949

È inoltre possibile accedere al modulo online tramite QR Code presente nella locandina ufficiale.

Maggiori Informazioni

