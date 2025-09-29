Varese News

Dipendente di Malpensa minacciata con le forbici in ascensore

L’episodio in un ascensore del Terminal 1: la Uil Trasporti chiede più tutele

Una dipendente dell’aeroporto di Malpensa è stata minacciata con un paio di forbici da una donna senza fissa dimora all’interno di un ascensore del Terminal 1.

A denunciare l’accaduto è stata la Uil Trasporti, che in una nota «condanna l’ennesimo atto di violenza ai danni di una lavoratrice. Si tratta di un episodio gravissimo, che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta ma l’intera comunità lavorativa».

Il sindacato esprime «piena solidarietà alla lavoratrice» e ribadisce la necessità di maggiori misure di protezione: «Chiediamo una maggior sicurezza e tutela per tutti i dipendenti aeroportuali sul posto di lavoro. Invitiamo tutti i lavoratori a denunciare eventuali situazioni di rischio, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro. Questo non è accettabile».

Sul tema della presenza dei senzatetto a Malpensa, nel 2024 era stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra autorità istituzionali, gestore aeroportuale, sindaci del territorio e associazioni, con l’obiettivo di gestire in modo coordinato le situazioni di fragilità all’interno dello scalo.

Pubblicato il 29 Settembre 2025
