Dipendente di Malpensa minacciata con le forbici in ascensore
L’episodio in un ascensore del Terminal 1: la Uil Trasporti chiede più tutele
Una dipendente dell’aeroporto di Malpensa è stata minacciata con un paio di forbici da una donna senza fissa dimora all’interno di un ascensore del Terminal 1.
A denunciare l’accaduto è stata la Uil Trasporti, che in una nota «condanna l’ennesimo atto di violenza ai danni di una lavoratrice. Si tratta di un episodio gravissimo, che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta ma l’intera comunità lavorativa».
Il sindacato esprime «piena solidarietà alla lavoratrice» e ribadisce la necessità di maggiori misure di protezione: «Chiediamo una maggior sicurezza e tutela per tutti i dipendenti aeroportuali sul posto di lavoro. Invitiamo tutti i lavoratori a denunciare eventuali situazioni di rischio, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più sicuro. Questo non è accettabile».
Sul tema della presenza dei senzatetto a Malpensa, nel 2024 era stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra autorità istituzionali, gestore aeroportuale, sindaci del territorio e associazioni, con l’obiettivo di gestire in modo coordinato le situazioni di fragilità all’interno dello scalo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.