All’Università dell’Insubria assegnate 207 borse per le scuole di specialità: due novità e due rinnovi

Sono in tutto 206, cui aggiungerne un’altra riservata ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale, i posti delle scuole di specialità di medicina all’Università dell’Insubria.

Lo scorso 23 settembre si sono aperti i termini per la scelta: quanti hanno sostenuto e superato il test lo scorso 22 luglio a livello nazionale potranno indicare quale borsa di specialità scegliere, in base al proprio posto in graduatoria e alle opzioni indicate al momento dell’iscrizione.

All’Insubria erano stati 282 i medici che si erano presentati all’esame e ora dovranno scegliere entro le ore 12 del 29 settembre dove svolgere la scuola di specialità. Nel 2024, delle 204 borse totali ne furono assegnate 110, un risultato, in linea con quello nazionale e con la crisi di attrattività di alcune specialità.

Il Ministero, per il prossimo anno formativo, ha concesso all’ateneo varesino borse di specialità in nuove ambiti Dermatologia, Medicina Legale e Oncologia medica. Alcune scuole si sono viste limare o potenziare la propria dotazione : è il caso della psichiatria che ha quattro posti in più, mentre la ginecologia ne perde tre.

Le borse assegnate e con la variazione

Anatomia Patologica (Pathological Anatomy): 5 posti ( più 1)

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore (Anesthesia, Intensive Care, and Pain Therapy): 27 posti

Chirurgia generale: 10 posti

Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica (Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery): 5 posti più 1 riservato ( riconfermata dopo un anno di stop)

Chirurgia Toracica (Thoracic Surgery): 3 posti ( meno 1)

Chirurgia Vascolare (Vascular Surgery): 4 posti

Dermatologia e venereologia : 1 Nuova scuola

Ematologia: 3 posti ( più 1)

Endocrinologia : 3 posti ( perde due posti)

Farmacologia e tossicologia: 4 posti

Geriatria (Geriatrics): 4 posti ( perde 1)

Ginecologia e ostetricia : 12 posti ( perde tre posti)

Igiene e Medicina preventiva : 4 ( perde tre posti)

Malattie dell’apparato cardiovascolare: 9 posti

Malattie dell’apparato respiratorio: 5 posti

Malattie infettive e tropicali: 2 posti ( perde un posto)

Medicina del lavoro: 5 posti ( meno 2 posti)

Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico: 3 posti ( più due posti)

Medicina dell’emergenza e urgenza: 16 posti ( meno 1 posto)

Medicina Fisica e Riabilitativa (Physical Medicine and Rehabilitation): 7 posti ( più un posto)

Medicina Interna (Internal Medicine): 14 posti ( perde due posti)

Medicina legale: 3 posti ( riproposta dopo un anno di stop)

Microbiologia e virologia: 2 posti

Oncologia medica: 2 posti ( Nuova )

Ortopedia e Traumatologia (Orthopedics and Traumatology): 9 posti

Otorinolaringoiatria (Otorhinolaryngology): 5 posti ( perde un posto)

Patologia clinica: 3 posti ( Perde due posti)

Pediatria (Pediatrics): 12 posti

Psichiatria (Psychiatry): 15 posti ( più 4 posti)

Radiodiagnostica (Diagnostic Radiology): 5 posti

Urologia (Urology): 4 posti ( più 1)

«Con l’attivazione di 207 posti nelle scuole di specializzazione – sottolinea la rettrice Maria Pierro – consolidiamo il nostro ruolo a servizio del territorio e del Paese. La nostra offerta formativa copre tutte le principali aree mediche e chirurgiche, con particolare attenzione ai settori in cui c’è maggiore bisogno di nuove professionalità, dall’emergenza-urgenza alla psichiatria, dalla pediatria alla medicina interna».