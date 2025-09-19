Angelo Branduardi in concerto al Palazzo dei Congressi di Lugano

In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, prende vita il nuovo tour di ANGELO BRANDUARDI “IL CANTICO” che vedrà il cantautore, violinista, polistrumentista e compositore esibirsi al Palazzo dei Congressi di Lugano domenica 23 novembre 2025.

Un evento unico che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale attraverso la vita e le parole di San Francesco d’Assisi, figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia. Il tour si ispira alla figura solare e vitale del “Poverello di Assisi,” come racconta lo stesso Branduardi: “La vita di San Francesco d’Assisi è quella di un uomo che diventa Santo… un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’… Francesco è oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo… io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle”.

Il Cantico sarà un’occasione per rivivere la profondità degli scritti francescani e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza.

Per l’occasione Branduardi tornerà a calcare i palchi con la band al completo, infatti insieme al Maestro Branduardi, saliranno sul palco grandi musicisti: Fabio Valdemarin alle tastiere Nicola Oliva alle chitarre Stefano Olivato al basso Davide Ragazzoni alla batteria Un appuntamento imperdibile che unisce la musica al messaggio di speranza e amore universale di San Francesco.

Biglietti in vendita da oggi, 1° aprile, su Ticketcorner e Biglietteria.ch