Arte e benessere in piazza per “Il Risveglio” a Cuveglio: una domenica di inclusione e creatività

Un tripudio di bellezza, benessere, arte e musica ha scaldato il cuore di Cuveglio, in occasione della seconda edizione de “Il Risveglio di Cuveglio”, che si è svolta domenica 21 settembre 2025 in Piazza Marconi. (foto di Astrid Gazzea)

L’evento, promosso dalle associazioni del territorio Ascovova ODV e AGE Cuveglio ODV nell’ambito del progetto regionale “Generazione Zzero-99: proviamoci insieme”, con il patrocinio gratuito del Comune di Cuveglio, ha coinvolto numerosi partecipanti in un pomeriggio dedicato all’inclusione, alla creatività e alla voglia di condividere esperienze positive.

Laboratori, musica, arte e ascolto

Il sole di fine estate ha accompagnato le tante attività proposte: dai laboratori di pittura e creatività guidati da Emanuela Vincenzi, allo spazio Yoga con Roberta Beggio, fino al suggestivo ascolto del gong tibetano suonato da Sabino Moschella.

Per i più piccoli, uno spazio di gioco e scoperta con i Lego Botanicals a cura di Astrid Gazzea e i colorati bouquet realizzati durante il workshop floreale con Andrea Peri. Molto partecipati anche i banchetti di operatori olistici, massaggiatori e professionisti del benessere, come Maria Durante, Anna Diamonti, Laura Ilardi, Manuela Fiorini, Valentina Minauro, Francesco Morosini e la tarologa Patrizia Ignazi.

In piazza anche musica live e impegno ecologico

L’Associazione Amo Madre Terra ha portato il suo messaggio per la tutela dell’ambiente e l’educazione ecologica, mentre il pomeriggio si è concluso sulle note del LIVE di Luca Re e del DJ Set GR, che hanno animato la piazza con la loro musica e coinvolto giovani e famiglie in un’atmosfera di festa.

Una comunità unita dalla voglia di partecipare

I promotori dell’evento hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti, i volontari, gli operatori, la Regione Lombardia, il Comune di Cuveglio, i commercianti della zona, e i cittadini Caterina ed Enzo, che hanno offerto il bar e la sala polivalente per ospitare alcune attività.

“Il Risveglio di Cuveglio” si è confermato un momento di collaborazione, condivisione e gentilezza, capace di portare nel centro del paese un messaggio di serenità e armonia sociale, lasciando nei partecipanti il ricordo di una domenica gioiosa e luminosa.