Auto fuori strada in via Monte San Martino a Gallarate, soccorsi e coda

Una donna di 73 anni è stata soccorsa a Gallarate, quartiere Crenna, dopo che è uscita di strada con la sua auto in via Monte San Martino.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.30, sul posto sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa Gallarate e una squadra dei vigili del fuoco, oltre alla Polizia Locale gallaratese per i necessari rilievi. La donna non è in condizioni gravi.

Si segnala (ore 18) lunga coda sulla via, soprattutto venendo da Ronchi.