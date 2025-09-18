Azzio e Orino uniti dalle “Penne Nere”: il gruppo Alpini compie 95 anni

Il 20 e 21 settembre il Gruppo Alpini di Orino-Azzio celebrerà con orgoglio il 95° anniversario della sua fondazione, un traguardo significativo che testimonia il lungo impegno all’interno delle proprie comunità. Un’opportunità per celebrare il passato, ma anche per guardare al futuro, continuando a svolgere un ruolo importante sia nel volontariato che nella vita sociale del territorio.

Il Gruppo Alpini di Orino – Azzio ha origini che affondano nel lontano settembre del 1930. All’epoca, un gruppo di Alpini in congedo del luogo, uniti ad altri provenienti da Gemonio, decisero di ritrovarsi per rinsaldare le vecchie amicizie e per continuare a vivere sotto la “Penna Nera”. Nacque così il Gruppo Alpino di Gemonio – Orino – Azzio, sotto la guida di Emilio Cerutti, coadiuvato da altri storici fondatori come Luciano Andrighetto, Carlo Arioli e molti altri.

Nel corso degli anni, il Gruppo ha avuto una grande vitalità, incrementando il numero di soci e partecipando attivamente alle attività della Sezione di Luino. Dopo la pausa imposta dal secondo conflitto mondiale, e nonostante le difficoltà del dopoguerra, il Gruppo ha ripreso a camminare con decisione, diventando un pilastro nella vita sociale dei territori di Orino e Azzio.

Le celebrazioni per il 95° anniversario prenderanno il via sabato 20 settembre con un’esibizione del Coro Amici Miei di Calcinate del Pesce, che si terrà nella Chiesa di San Lorenzo ad Orino, alle 20. Domenica 21 settembre, alle 8.30, avrà luogo la cerimonia di deposizione dell’omaggio floreale al Cippo Alpini alla Gesiola. Subito dopo, alle 9 si terrà la cerimonia di ammassamento al Piazzale della Chiesa di San Lorenzo, seguita dall’alzabandiera e dall’omaggio ai caduti. Un momento che vedrà una sfilata per le vie di Orino e Azzio, accompagnata dal gruppo musicale boschese, e culminerà con il saluto ai caduti presso i monumenti dedicati a loro.

Alle 10.30, la Messa al Campo sarà celebrata presso l’Area Ludico Sportiva di Azzio, seguita dai discorsi delle autorità. La giornata si concluderà alle 12.30 con l’ammainabandiera e un rinfresco offerto dal gruppo nella Sala Polivalente.

UN PO’ DI STORIA

Negli anni successivi alla fondazione, il Gruppo ha attraversato diverse vicissitudini, come la separazione da Gemonio nei primi anni ’50, quando quest’ultimo passò alla Sezione di Varese. Gli Alpini di Orino-Azzio si riorganizzarono nel 1959 sotto la Sezione di Luino, con 45 iscritti. Da quel momento in poi, il sodalizio ha partecipato a tutte le attività della Sezione e ha consolidato la sua presenza nel territorio.

Nel 1969 venne eretto il Monumento all’Alpino a Orino, mentre nel 1977 il gruppo si gemellò con quello di Legnano. Negli anni successivi, il Gruppo ha continuato a crescere e a rinnovarsi, con iniziative che vanno dalla partecipazione a interventi di volontariato durante calamità naturali (come il terremoto del 1976) all’installazione di nuove strutture. Il Gruppo è sempre stato un punto di riferimento per la comunità, intervenendo prontamente in situazioni di emergenza e collaborando con le scuole locali per attività educative come le esercitazioni di evacuazione in caso di calamità. Le visite ai sacrari militari veneti, friulani e sloveni sono diventate una tradizione, così come la partecipazione a eventi nazionali e sezionali.

Inoltre, dal 2000, il Gruppo ha rinnovato la sua sede, creando uno spazio dedicato alle attività sociali e di incontro. La “casetta Alpina” rappresenta oggi un simbolo di rinnovamento e di impegno: inaugurata nel 2010, è stata realizzata grazie al contributo della Protezione Civile Regionale, della comunità e della passione di tutti gli Alpini.